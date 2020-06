NE PROLAZI SAMO MODRIĆ KROZ KALVARIJU: Pogledajte što je Real napravio svom kapetanu i zašto ovaj prijeti odlaskom

Politika koju Real provodi po pitanju produljenja ugovora doista ne ide na ruku takozvanim senatorima i starijim igračima

Mjesecima se već piše o kalvariji kroz koju prolazi Luka Modrić u Realu kada je u pitanju ostanak ili odlazak iz kluba. Modriću ugovor istječe sljedeće ljeto, a Real oteže do zadnjeg dana s produljenjem, odnosno prodajom, ako će je biti.

Politika koju Real provodi po pitanju produljenja ugovora doista ne ide na ruku takozvanim senatorima i starijim igračima. Naime, svim igračima starijim od 30 godina, Real daje ugovor godinu za godinu, a iznimka nije niti dojučerašnji najbolji igrač svijeta Modrić, a nije čak niti kapetan Sergio Ramos.

Ramos upravo vodi bitku s klubom oko produljenja ugovora. Njemu, kao i Modriću, istječe aktualni ugovor sljedećeg ljeta, a pregovori s Realom zapeli su upravo na toj stavci. Ramos traži dvogodišnji ugovor, a Real ne odustaje od svoje namjere produljenja samo na godinu dana.

Odlazi u Ameriku

Klub je svjestan da će Ramos sljedeće godine, po isteku sadašnjeg ugovora, imati 35 godina i da možda neće niti u istom stanju kao sada, pa mu ne žele dati ugovor do 2023. godine, kao što on traži. No, za razliku od Modrića koji se do sada nije oglašavao o odlasku, Ramos pak prijeti da će otići iz kluba već ovoga ljeta.

Španjolski mediji već pišu kako je Ramos odabrao novi klub, Inter Miami, na čijem predsjedničkom mjestu sjedi njegov bivši suigrač David Beckham. Ramos je, kako navode, tamo planirao ići nakon SP-a 2022. godine, ali sada se predomislio i ako mu Real ne osigura tražene uvjete mogao bi otići u MLS.