‘NE PRAVI RAŽANJ, DOK JE ZEC U ŠUMI’: Ugledni hrvatski trenerski brk u potpunosti je razotkrio Dinamo; ‘Čini se da se to dogodilo’

‘Uvjeti su bili takvi kakvi su bili, nogomet se igra i pod takvim uvjetima, ni prvi ni zadnji put. Ako si prava momčad, onda ćeš se snaći’

Bila je to utakmica u kojoj se Rijeka bolje prilagodila uvjetima na Rujevici, koji su bili na rubu regularnosti. Rijeka je u četvrtfinalu hrvatskog Kupa izbacila Dinamo s 1:0, jaka i neugodna bura otežavala je itekako uvjete za igru. Međutim, riječka je bura ovog puta bila naklonjenija društvu s Kvarnera. Tko zna, možda je pomoglo i to što su dan ranije nogometaši Rijeke imali trening u istim uvjetima…

‘Dinamo je naletio na minu’

Primorci obožavaju buru i, eto, nekako ih je ona pomazila. Dogodilo se upravo ono što je pragmatični, slovenski trener Simon Rožman priželjkivao. Njegovi su nogometaši pokazali borbenost, jednu energetsku visinu, i zasluženo danas prošli u polufinale Kupa…

“Dinamo je, kako se ono kaže, naletio na minu, što se u Kupu često događa. Plavi jesu jača momčad, ali Kup je Kup, tu ne znači da jača momčad mora uvijek pobijediti. To se Dinamu i dogodilo. Rijeka je pokazala jedno sasvim drugo lice nego proteklog vikenda u Kranjčevićevoj i zasluženo pobijedila. Tu nema nikakvog prigovora. Uvjeti su bili takvi kakvi su bili, nogomet se igra i pod takvim uvjetima, ni prvi ni zadnji put. Ako si prava momčad, onda ćeš se snaći u takvim uvjetima. Dinamo uvijek ima problema s protivnicima u ligi kad je ispod svoje, reklo bi se pozitivne napetosti. Očigledno, sad se to dogodilo. Igrači se uvijek uljuljkaju u svoje stanje, imaju ipak veliku prednost na tablici. Možda je i spomenuta utakmica Rijeke protiv Lokomotive igrače Dinamo malo dovela do toga da su mislili – lako ćemo!”, kazao nam je iskusni hrvatski trenerski brk, sad trener A momčadi i sportski direktor HAŠK-a Ilija Lončarević, koji je ostavio trag u našem nogometu kao trener i čest je naš sugovornik i komentator nogometnih zbivanja…

‘Rijeka je pokazala da ipak ima dinamita u sebi’

“Rijeka je pokazala da ipak ima dinamita u sebi i to je odlučilo ovu utakmicu. Jednostavno, Riječani su bili u jednom drugačijem izdanju nego u Kranjčevićevoj u subotu i to je stanje Dinamove momčadi koje, ponovno kažem, nije očekivano ali je takvo kakvo je. Vjerojatno malo opušteno, sa stanovišta da im je tonus pao. Možda i ta utakmica riječka utakmica u subotu, možda su računali da će osvojiti dvije krune, itd… To je ona narodna poslovica: ‘Ne pravi ražanj dok je zec u šumi’. Utakmica bez šansi, tj malo šansi, tih nekoliko prilika koliko smo ih vidjeli premalo je za takav sraz. Ali dobro, i uvjeti za igru bili su, reklo bi se, na rubu regularnosti. Nenormalni, što se tiče stvaranja šansi i udaraca za gol… S te strane mi je to razumljivo”, objašnjava nam Ilija Lončarević.

Veliki derbi četvrtfinala hrvatskog Kupa trebao se igrati 3. prosinca, međutim zbog gustog rasporeda i važnih utakmica u Ligi prvaka, Dinamo je zatražio odgodu, a Rijeka je dala svoj pristanak pa je utakmica prebačena za veljaču u kojoj su vremenski uvjeti uvijek prevrtljivi i nestabilni. Upitali smo za kraj bivšeg trenera Dinama koja je utakmica njemu ostala u sjećanju tijekom trenerske karijere…

‘Na Poljudu je bilo utakmica u kojoj je isto puhao jak vjetar’

“Teško je reći, bilo je na Poljudu utakmica u kojoj je isto puhao jak vjetar. Vjerujem ne slabiji nego što je bio u srijedu na Rujevici. To su uvjeti takvi kakvi jesu. U Zagrebu su oni rijeđi, ali i u Zagrebu se događalo da su uvjeti bili teški. Imao sam ih prilično u karijeri. Problem što u prošlim vremenima takve uvjete pratila je i kiša, odnosno blatnjav teren. Mi sad imamo izvrstan teren, samo nam je vjetar smetnja. Ono kad je i blato, i kiša, i teren izrovan blatom, e to su onda nenormalni uvjeti. Ovo su na samoj granici”.

Rijeka je izborila plasman u polufinale hrvatskog nogometnog Kupa nakon što su u posljednjem susretu četvrtfinala na Rujevici pred 4.200 gledatelja pobijedili Dinamo s 1:0. Pogodak odluke zabio je Antonio Čolak u 16. minuti. Branitelj naslova je ovom pobjedom izborio plasman u polufinale u kojem će igrati protiv Osijeka, dok će u drugom polufinalnom paru snage odmjeriti Slaven Belupo i Lokomotiva.