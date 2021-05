NE PAMTIMO OVAKO NAPETU ZAVRŠNICU PRVENSTVA: Vida zabio sjajan gol i donio Bešiktašu naslov prvaka u pravom trileru zadnjeg kola

Prvi gol za Bešiktaš zabio je 32-godišnji hrvatski reprezentativac Domagoj Vida

Nogometaši Bešiktaša osvojili su naslov prvaka Turske nakon što su u zadnjem kolu svladali u gostima Goztepea s 2:1.

Prvi gol za Bešiktaš zabio je 32-godišnji hrvatski reprezentativac Domagoj Vida, a nakon što je Goeztepe izjednačio, pogodak vrijedan naslova donio je Alžirac Ghezzal iz penala u 69. minuti.

Prvi put u povijesti Turske su sva tri velikana (Bešiktaš, Galatasaray i Fenerbahče) imala šanse postati prvaci sve do zadnjeg kola, no Bešiktaš je uspio obraniti svoju prednost na vrhu ljestvice. Galatasaray ima jednak broj bodova kao Bešiktaš, ali presudio je međusobni omjer i to zbog gola u gostima. Na stadionu Bešiktaša bilo je 2:0 za domaćine, dok je na stadionu Galatasaraya bilo 3:1 za domaće.

Bešiktaš je mogao puno ranije osigurati naslov, ali su poraženi u zadnja sva kola. Ovo im je 16. naslov prvaka.