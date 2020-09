NE PAMTIMO KADA JE NETKO OVAKO POKOPAO VATRENE: Gazzetta nemilosrdno nagazila Brozovića i Perišića – ‘Trebaju li njima takvi igrači?’

Hrvati baš i nisu oduševili, a ugledna Gazzetta dello Sport ih je pokopala kritikom

Nogometaši milanskog Intera u svojoj su prvoj utakmici u novoj sezoni u susretu 2. kola talijanskog prvenstva kao domaćini svladali Fiorentinu s 4-3 (1-1).

U dvoboju punom preokreta Fiorentina je povela golom Kouamea (3), Inter je uspio poravnati na samom kraju prvog poluvremena preko Lautara (45+2), da bi početkom nastavka domaći stigli i do vodstva autogolom Ceccherinija (52-ag), no samo 10-ak minuta poslije već je kompletiran novi preokret, Castrovilli (57) i Chiesa (63) poentirali su za goste nakon sjajnih proigravanja Riberyja. U samoj završnici Lukaku (87) i D’Ambrosio (89) pogodili su za ipak očekivanu pobjedu Intera.

Hrvatski reprezentativac, Ivan Perišić igrao je do 78., a njegov Vatreni suigrač, Marcelo Brozović do 74. minute za Inter. Međutim, Hrvati baš i nisu oduševili, a ugledna Gazzetta dello Sport ih je pokopala kritikom.

Gazzetta pokopala Hrvate

Najslabije ocijenjeni igrači utakmice, s tek 4.5, bili su Christian Eriksen koji je bio nezamjetan na terenu i Aleksandar Kolarov koji je skrivio prvi gol i odigrao doista lošu utakmicu. Nakon njih Talijani su najgore ocijenili Hrvate. Brozović i Perišić dobili su ocjenu pet.

Za Brozovića, koji je do jučer bio ključni i ponajbolji igrač Intera, napisali su da nije dovoljno dobar, to jest, da je Arturo Vidal puno bolja opcija u paru s Nicolom Barellom.

“To nije njegova uloga, igra s još jednim veznjakom. Na Brozovića očito utječu priče o transferu. Umjesto njega u igru je ušao Vidal koji je bio puno bolji. Conte je trebao takvog igrača i on je trenutačno bolji od Brozovića”, stoji u opisu Brozovićeve ocjene.

Perišić nije odigrao tako loše, ali Gazzetta tvrdi da to nije ono što trener Antonio Conte treba od njega.

“U prvom poluvremenu bio je najopasniji Interov igrač s ulascima iz drugog plana. No, to nije ono što Conte od njega treba u ovom sustavu. Jeste li sigurni da on može biti takav bočni igrač kakvog Interov trener treba,” pitala se Gazzetta.