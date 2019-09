NE PAMTIMO KADA JE NETKO OVAKO PISAO O REBIĆU: Razotkrili intimu Vatrenog i onda preispitivali njegov karakter

Napravili su kratku, ali zanimljivu psihofizičku analizu Rebića

Hrvatski reprezentativac, Ante Rebić, u posljednjim je trenucima prijelaznog roka promijenio klub. U Eintrachtu više nije išlo, došlo je i do nesuglasica s treneom Adijem Hutterom pa je logično bilo za očekivati da će Hrvat promijeniti sredinu, ali nikako u onako dramatičnom aranžmanu.

Rebić je u zadnjim satima prijelaznog roka potpisao za Milan, a stvar je vjerojatno tekla bez prepreka jer ju je dogovarao Zvonimir Boban, jedan od ključnih ljudi za operativne poslove u milanskom klubu. Rebić je stigao na dvogodišnju posudbu s pravom otkupa, a se stigao niti upoznati s ekipom i već je morao u reprezentaciju kod Zlatka Dalića kako bi pomogao izboriti plasman na Euro 2020.

Rebić je tako zagolicao maštu Talijanima i ostavio ih “na shom” jer nije to više onaj Rebić koji se mučio u Fiorentini i Veroni, ovo je Rebić koji je s Hrvatskom osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu lani i to kao jedan od najboljih, i ovo je Rebić koji je u Eintrachtu u sto utakmica zabio 25 golova i još 12 namjestio, i ovo je Rebić koji vrijedi 40 milijuna eura, naspram onog koji je vrijedio dva milijuna kada je napuštao Italiju.

Hrvatskog se krilnog napadača tako uhvatila ugledna La Gazzetta dello Sport i o njemu je napisala, pomalo i nekonvencionalan člakank. Nazvali su ga neženjom koji se došao oženiti za Milan, a podosta su secirali i njegov karakter.

Neženja neobična karaktera

Pa kažu ovako: “Rebić je dosta težak tip. Odlučan je, ono što misli to i kaže… Još je slobodan, nije u vezi, što je čudno za 25-godišnjeg nogometaša koji će uskoro napuniti 26 godina. Bio bi on sjajan ulov za Hrvatice, ali sada i za Milanistice, iako je dosta povučen i sramežljiv dečko. Ukratko, nije baš lak ulov, ali Milan je u svoj toj gužvi uspio, ponajprije zahvaljujući Zvoni Bobanu i činjenici da je sve glatko prošlo s odlaskom Andrea Silve“, piše to Gazzetta.

Zatim su napravili kratku, ali zanimljivu psihofizičku analizu Rebića. “Hrvat nije baš razgovorljiv, nije toliko sofisticiran igrač kao poneki hrvatski nogometaši, ali fizički jako moćan, stamen, jak i posebno brz. U formaciji 4-3-3 on može igrati lijevo, ali može ga se jednako iskoristiti i na ostalim napadačkim pozicijama. Bit će jako koristan igrač za Milan posebice zbog svoje fleksibilnosti i nebičnog karaktera”, zaključuju Talijani.