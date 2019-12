NE PAMTIMO KADA JE NETKO OVAKO GOVORIO O MODRIĆU: ‘Otkrit ću vam zašto je on najbolji nogometaš protiv kojeg sam igrao’

Modrić je danas uzor mnogim mlađim zvijezdama

Nažalost, sve se rijeđe mogu vidjeti komplimenti na račun bivšeg najboljeg igrača svijeta, Luke Modrića. Da, nije imao najsjajniju prošlu sezonu, nije bio u užoj konkurenciji za igrača godine, ali to ne znači da je Modrić nije jedan od najboljih veznjaka današnjice, a svakako i svih vremena.

Evo recimo, Modrić je danas uzor mnogim mlađim zvijezdama, poput Ajaxova Donnyja van de Beeka, koji otvoreno priznaje da je Modrić najbolji nogometaš protiv kojeg je igrao i to baš u 2019. godini, koja, kako kažu, nije bila njegova.

Gostujući u Ajaxovom podcastu 22-godišnji nizozemski veznjak bio je upitan koji je najbolji igrač protiv kojeg je zaigrao u ovoj godini, a on je odmah ispalio kako je to – Luka Modrić. “Pratim ga od djetinjstva i bilo je jako lijepo igrati protiv njega”. rekao je Van de Beek i zatim otkrio razlog zbog kojeg mu je Modrić tako dobar. “Mislim da ga je zaista lijepo gledati kako igra. On je igrač koji unaprijed uvijek zna što će napraviti”, rekao je Van de Beek koji je protiv Modrića igrao u osimini finala Lige prvaka i na koncu ih izbacio.

Inače, baš se mladi Van de Beek spominjao kao moguće ljetno pojačanje Real Madrida, odnosno čak i nasljednik Luke Modrića, ali ostao je u Ajaxu i teško je da će do ljeta mijenjati klub, tako da je Modrić još siguran.