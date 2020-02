NE NASJEDAJTE, NIJE BAŠ TAKO: Španjolci objavili senzacionalnu vijest o transferu Modrića, objasnit ćemo zašto je to totalna glupost

Pojedini španjolski mediji otišli su malo predaleko u spekulacijama oko Modrićeva transfera

Kada su u pitanju nogometni transferi, rijetko se kada može sa sigurnošću tvrditi da će se oni i realizirati. No, činjenica je da je ovoga ljeta klima za transfer Luke Modrića idealna. Ušao je već u poodmakle nogometne godine, vrijednost mu pada, u Realu se gomilaju mladi igrači koji već sutra mogu preuzeti njegovu poziciju, a sam Real kreće u rekonstrukciju i čeka prvu priliku da se otarasi “oldtimera” i pusti malo svježe krvi u sistem.

Modrić, isto tako, ulazi u posljednju godinu ugovora, a ako do sada nisu, ugovor mu neće niti produživati i ako ga Real ne proda ovoga ljeta on već na zimu može pregovarati s novim klubom, a Kraljevima neće pripasti baš nikakva odšteta. Stoga, realno je govoriti da Modrić gotovo sigurno napušta Real ovoga ljeta i to po sniženoj cijeni jer zbog navedenog stanja s ugovorom nisu baš u mogućnosti pregovarati i cjenkati se. Eto, već su se pojavljivale i neke naznake da bi karijeru mogao nastaviti u MLS-u, što bi za njega bilo idealno i o čemu smo ranije i pisali, međutim pojedini španjolski mediji otišli su malo predaleko u spekulacijama oko Modrićeva transfera i pomalo su zabrazdili u sferu gluposti.

Senzacionalna glupost

Naime, tabloidni medij Don Balon senzacionalno je izašao s vijesti, iz samo njima poznatog izvora, da će Real ovoga ljeta prodati Modrića po cijeni od 30 milijuna eura. Don Balon je medij izrazito niskog kredibiliteta, a sada se pozivaju na izvor koji tvrdi da je predsjednik Reala Florentino Perez izvijesio odštetu za koju Modrić može otići i ona iznosti baš 30 milijuna eura.

Modrić prema Transfermarktu vrijedi svega 15 milijuna eura, a cijena mu pada već više od dvije godine. Posljednji put kada je približno vrijedio toj cifri bilo je u prosincu 2018. godine i tada je bio procjenjen na 25 milijuna eura. Od tada pa do sad padao je na 20 milijuna i sada je u posljednjem ciklusu pao na 15 milijuna eura. Novi “update” očekuje se u lipnju, a s obzirom na sve parametre, ali prije svega godine i ugovor, Modrić bi na ljeto trebao vrijediti desetak milijuna eura. I to govorimo o cijeni na Transfermarktu, dok u realnosti ona može biti i manja.

Ugovor je sasvim druga stvar, Modrić još može izvući golemu plaću posebice u MLS-u ili na Bliskom istoku, a možda se nađe i koji europski velikan koji će mu dati oveći ugovor, ali sigurno ne na više od dvije sezone. No, Real na njemu zaista neće zaraditi previše i gotovo sigurno ne 30 milijuna eura. Dakle, cijela ova priča Don Balona je jedna senzacionalna – glupost…