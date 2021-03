Vezni igrač španjolskog nogometnog velikana Real Madrida Eden Hazard ponovo se ozlijedio zbog čega će propustiti ključni dio sezone, uključujući i sutrašnji uzvratni susret osmine finala Lige prvaka protiv Atalante.

Hazard je subotnjem ogledu protiv Elchea (2-1) zaigrao u posljednjih 15 minuta i ponovo se ozlijedio.

Kraljevski klub je u ponedjeljak objavio kako belgijski veznjak ima problema s ozljedom mišića koji spaja lumbalni dio kralježnice i donji dio tijela. Međutim, nisu naznačili razdoblje njegove odsutnosti.

“Hazard neće spreman. Želim biti pozitivan i nadam se da to neće biti preveliki problem. Želimo mu pomoći i nadamo se da će se vratiti što je prije moguće,” rekao je trener Reala Zinedine Zidane na konferenciji za novinare.

“Nešto se događa, jer on nikada nije bio ozlijeđen u cijeloj karijeri (prije dolaska u Real) ili je imao vrlo malo ozljeda”, dodao je Zidane.

⏱️ Eden Hazard has played 1484 minutes of a possible 5850 in LaLiga since joining Real Madrid in 2019 (25.4%)

🤕 Real Madrid have confirmed he has suffered another setback after returning to first team action against Elche over the weekend pic.twitter.com/jNccqltZqy

— WhoScored.com (@WhoScored) March 15, 2021