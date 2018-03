VIDEO: Pola Manchestera u očaju, a pola u deliriju!

Iako je gubio s 3:1 do 85. minute, Manchester City je do kraja utakmice ipak uspio zabiti dva gola Sunderlandu i osvojiti bod koji ga ne može veseliti previše jer sada za vodećim Manchester Unitedom zaostaje dva boda uz utakmicu više.

Malo je nedostajalo da Sunderland odnese svih šest bodova iz međusobnih ogleda sa Cityjem ove sezone, nakon što je kao domaćin slavio s 1:0 pogotkom u posljednjim trenucima utakmice.

Ovoga puta je završnica bila nešto sretnija za momčad Roberta Mancinija. Mario Balotelli je u 85. minuti lijepim udarcem smanjio na 2:3, a samo minutu kasnije je Aleksandar Kolarov udarcem lijevom nogom izvan kaznenog prostora postavio konačnih 3:3.

http://videa.hu/flvplayer.swf?v=L5UCGFE3iPWsjZHv

City je do kraja žestoko navaljivao u nastojanju da dođe do pobjede, ali u tome nije uspio. Nakon 15 uzastopnih pobjeda na Etihadu ove sezone u prvenstvu, Manchester City prvi puta nije pobijedio. Na kraju mora biti sretan i s jednim bodom, budući da su gosti bili vrlo blizu pobjedi.

Sebastian Larsson je lijepim udarcem izvan kaznenog prostora u kut u 31. minuti doveo goste u vodstvo. Balotelli je svoj prvi gol na utakmici zabio u 43. minuti iz penala kojeg je iznudio Edin Džeko, uz burne proteste gostujućih nogometaša koji su smatrali kako nije bio u pitanju prekršaj za najstrožu kaznu.

Ipak, Sunderland je na odmor otišao s vodstvom, jer je u trećoj minuti dodatka u prvom dijelu danski napadač Nicklas Bendtner poentirao glavom.

U 55. minuti, Bendtner je s desne strane lijepo asistirao Larssonu, koji je iz blizine zabio svoj drugi gol na utakmici za vodstvo gostiju 3:1. City je sretno i spretno s dvama već opisanim golovima u završnom dijelu utakmice stigao do jednog boda.

S ovakvim ishodom, Manchester City se još više udaljio od naslova prvaka. Za gradskim rivalom Unitedom zaostaje dva boda i ima utakmicu više od njega.

http://www.dailymotion.com/embed/video/xptfis

Nikica Jelavić igrao je do 87. minute za Everton koji je kao domaćin pobijedio West Bromwich Albion s 2:0. Ovoga puta hrvatski reprezentativac nije postigao pogodak, ali je sudjelovao u akciji kod prvog gola momčadi iz Liverpoola. Izmjenio je dupli pas s Leonom Osmanom koji je pucao, a lopta se odbila od Garetha McAuleyja u mrežu gostiju. Victor Anichebe je u 68. minuti zabio za potvrdu pobjede domaćina. Jelavić je u 55. minuti dobio žuti karton zbog grubog prekršaja.

Everton je tako na sedmom mjestu preskočio gradskog rivala Liverpoola, koji ima bod manje.

Ivan Klasnić igrao je do 70. minute za Bolton, koji je u gostima svladao Wolverhampton s 3:2 i tako upisao treću uzastopnu pobjedu, te skočio na 16. mjesto. Wolverhamptonu, koji je zadnji na ljestvici i sve više mu se smiješi druga liga, ovo je bio peti uzastopni poraz. Klasnić je u 65. minuti dobio žuti karton zbog grubog prekršaja. Kevin Davies, koji ga je zamijenio, zabio je u 84. minuti za pobjedu Boltona.

http://www.dailymotion.com/embed/video/xptdvp_aston-villa-2-4-chelsea-highlights_sport

Chelsea je u gostima slavio kod Aston Ville sa 4:2 i približio se četvrtoplasiranom Tottenhamu na dva boda zaostatka, s time da Spursi imaju utakmicu manje. Golovima Sturridgea i Ivanovića Chelsea je poveo s 2:0.

Domaćini su u razdoblju od 77. do 80. minute dvama golovima, strijelci su bili Collins i Lichaj, izjednačili na 2:2. No, Fernando Torres prvo je u 83. minuti nakon kornera glavom prenio loptu prema Ivanoviću koji je zabio svoj drugi gol na utakmici, a u drugoj minuti sudačke nadoknade španjolski centarfor Chelseaja je i sam zabio za pobjedu 4:2. Torresu je to bio prvi gol u Premiershipu nakon 1035 minuta suše.

http://videa.hu/flvplayer.swf?v=sOYJdabOMApKdt4a

Nakon sedam uzastopnih pobjeda u prvenstvu, Arsenal je poražen u gostima kod gradskog rivala QPR-a s 2:1. Adel Taarabt doveo je domaćine u vodstvo u 22. minuti, a Theo Walcott je izjednačio u 37. Pobjedu domaćinu svojim prvim pogotkom za QPR osigurao je francuski veznjak Samba Diakite u 66. minuti.

Manchester City – Sunderland 3-3 (Balotelli 43 – 11 m, 85, Kolarov 86 / Larsson 31, 55, Bendtner 54+3)

Aston Villa – Chelsea 2-4 (Collins 77, Lichaj 80 / Sturridge 9, Ivanović 51, 83, Torres 90+2)

Everton – WBA 2-0 (McAuley 18 – ag, Anichebe 68)

QPR – Arsenal 2-1 (Taarabt 22, Diakite 66 / Walcott 37)

Wolverampton – Bolton 2-3 (Kightly 53, Jarvis 88 / Petrov 63 – 11 m, Alonso 80, K. Davies 84)

Fulham – Norwich 2-1 (Dempsey 2, Duff 13 / Wilbraham 77)

Wigan – Stoke 2-0 (Alcaraz 55, Moses 90+3)

Ljestvica:

1. Manchester United 30 23 4 3 74-27 +47 73

2. Manchester City 31 22 5 4 75-25 +50 71

3. Arsenal 31 18 4 9 62-41 +21 58

4. Tottenham 30 16 7 7 53-35 +18 55

5. Chelsea 31 15 8 8 53-36 +17 53

6. Newcastle 30 14 8 8 44-42 +2 50

7. Everton 31 12 7 12 32-32 0 43

8. Liverpool 30 11 9 10 36-31 +5 42

9. Sunderland 31 11 8 12 42-37 +5 41

10. Swansea 30 10 9 11 34-36 -2 39

11. Fulham 31 10 9 12 39-42 -3 39

12. Norwich 31 10 9 12 42-49 -7 39

13. Stoke 31 10 8 13 29-43 -14 38

14. West Bromwich Albion 31 10 6 15 36-43 -7 36

15. Aston Villa 30 7 12 11 33-42 -9 33

16. Bolton 30 9 2 19 36-60 -24 29

17. Blackburn 30 7 7 16 43-62 -19 28

18. Queens Park Rangers 31 7 7 17 35-54 -19 28

19. Wigan 31 6 10 15 29-55 -26 28

20. Wolverhampton 31 5 7 19 33-68 -35 22