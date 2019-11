NAVIJAČI STALI IZA NIKE KOVAČA NAKON OBJAVE O SMJENI: ‘On nije najveći krivac, vi morate otići iz Bayerna!’

Naravno, ima i komentara koji odobravaju Kovačevu smjenu, ali oni su uglavnom u manjini

Niko Kovač više nije trener Bayerna, objavio je njemački klub. Odlučili su tako Uli Hoeness, predsjednik FC Bayerna, Karl-Heinz Rummenigge, predsjednik uprave FC Bayerna, Hasan Salihamidžić, sportski direktor FC Bayerna te je sporazumno raskinut ugovor s Kovačem.

SLUŽBENO JE: BAYERN SMIJENIO NIKU KOVAČA! ‘Svi žalimo zbog razvoja događaja, ali morali smo djelovati’; Oglasio se i Kovač

Nakon što je klub objavio svoju odluku, potaknuli su lavinu reakcija Bayernovih fanova. Na društvenim mrežama stižu komentari koji uglavnom ne odobravaju Kovačevu smjenu. Pročitajte neke od njih:

“Niko, hvala ti za sve što si za nas učinio.”

“Kovač nije najveći krivac za loše razultate. Jadna obrana, užasni transferi. najgora odluka mu je bila stavljanje Boatenga u igru u subotu. To mu je presudilo.”

“Uprava kluba je staromodna. To su igrači koji žive u prošlosti. Hoeness i Rummenigge, vrijeme je za promjene. Vi morate otići!”

“Četvrti je u Bundesligi s četiri boda zaostatka. prvi je u grupi u Ligi prvaka i još uvijek ima velike šanse u kupu! O čemu pričate? Mrzim Bayern.”

“Birajte si trenera s kojime možete manipulirati. Niko je radio dobar posao, ali od prvog dana nije naisao na podršku nekih ljudi u klubu, a to ne može dovesti do pozitive unutar momčadi. Nisam zadovoljan reakcijom kluba na trenutnu situaciju.”

“Zašto otpustiti trenera koji radi dobar posao s klubom? Kako ćete ga zamijeniti?”

Naravno, ima i komentara koji odobravaju Kovačevu smjenu, ali oni su uglavnom u manjini.

Koban poraz protiv bivšeg kluba

Do ovoga je došlo nakon poraza od Eintrachta 5:1. “Učinak našeg tima posljednjih tjedana i rezultati pokazali su nam da je trebalo djelovati. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić i ja u nedjelju smo s Nikoom imali otvoren i ozbiljan razgovor s konsenzualnim rezultatom da Niko više nije trener Bayerna. Svi žalimo zbog tog razvoja. Želio bih zahvaliti Niki Kovaču u ime FC Bayerna za njegov rad, posebno na osvajanju parova ove prošle sezone. “, rekao je Karl-Heinz Rummenigge.

Pomoćni trener Hans Flick vodit će momčad na sljedećim utakmicama protiv Olympiakosa i Borussije Dortmund. “Sada očekujem pozitivan odgvor od naših igrača i apsolutnu motivaciju za postizanje naših ciljeva za ovu sezonu”, kaže sportski direktor Hasan Salihamidžić.

“Mislim da je to trenutno prava odluka za klub. Rezultati, ali i način na koji smo posljednji put igrali, natjerali su me da dođem do te odluke. Moj brat Robert i ja zahvaljujemo Bayernu posljednjih godinu i pol. Za to vrijeme naša je momčad osvojila prvenstvo, DFB kup i Superkup. Bilo je dobro vrijeme. Želim klubu i timu sve najbolje”, kazao je Niko Kovač.