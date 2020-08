NAVIJAČI SLAVNOG KLUBA POKRENULI AKCIJU ZA DOVOĐENJE MANDŽUKIĆA: Šalju mu poruke na hrvatskom, tvrde da su došli i do njegovog agenta

Mario Mandžukić nakon kratkog je staža u katarskom nogometu opet slobodan igrač, a za njega se interesiraju mnogi europski klubovi, a od danas i najmanje jedan izvaneuropski klub.

Mandžukića se povezivalo sa svom silom klubova. Najprije iz Turske, zatim su se i Talijani zainteresirali, da bi sve završilo na Manchester Unitedu i još ponekim europskim velikanima.

No pojavila se danas na društvenim mrežama prava navijačka akcija. Naime, fanovi brazilskog Internacionala po Twitteru zovu Mandžukića da dođe u njihov klub.

MANDŽUKIĆ NA POPISU POJAČANJA SLAVNOG TALIJANSKOG KLUBA: Niki Kovaču se ta lista nikako neće svidjeti

Otišli su tako daleko da su čak, kako tvrde, poslali poruku njegovom agentu Ivanu Cvjetkoviću kako bi ga pitali da im dovede Mandžukića u klub jer se njihov prvi napadač, legendarni Paolo Guerrero, teško ozlijedio.

Precisamos do apoio de todos com a #Mandzukinter #VamoInter #Mandzukinter pic.twitter.com/kOCvV5AYd8

O convite da torcida do @SCInternacional já está nas mãos do agente de Mario Mandzukic, o croata Ivan Cvjetkovic.

Jako je teško da će do ovog transfera doći, no imaju se navijači pravo nadati, pogledajte što su objavljivali u kratkom vremenu po društvenim mrežama, neke poruke su čak i na hrvatskom.

Precisamos do apoio de todos com a #Mandzukinter #VamoInter #Mandzukinter https://t.co/7f4YnpLPgo

O convite da torcida do @SCInternacional já está nas mãos do agente de Mario Mandzukic, o croata Ivan Cvjetkovic.

Negócio vai ter que ser apostar no mercado nacional e em um nome emergente mesmo. Gosto do Pedro Raúl, já citado, mas também do Getúlio do Avaí, Cleber do Ceará e assim por diante.

Ou então embarcamos na loucura chamada MARIO MANDZUKIC

— Diestéfano Oliveira 🇧🇷 ✌️ (@diestefanosouza) August 18, 2020