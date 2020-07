Na društvenim mrežama već je krenulo opraštanje od Lovrena. Standardno, tu su i dobri i loši komentari jer Lovren je vjerojatno najkontroverznija figura Liverpoola godinama unazad

Čini se da je branič hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren jako blizu odlaska iz redova engleskog prvaka Liverpoola.

Britanski mediji cijelu sezonu ga povezuju s raznim europskim klubovima, a najviše se pričalo o interesu talijanske Rome, no čini se da će srebrni Vatreni svoju karijeru nastaviti u Rusiji.

U petak je britanski tabloid The Sun objavio kako je došlo do napretka u pregovorima i da će Rusi za braniča Vatrenih Liverpoolu platiti 12 milijuna eura.

Reakcije s društvenih mreža

Na društvenim mrežama već je krenulo opraštanje od Lovrena. Standardno, tu su i dobri i loši komentari jer Lovren je vjerojatno najkontroverznija figura Liverpoola godinama unazad. No na jednom potezu mu svako mora čestitati. Da, radi se o “onom” pogotku protiv Borussije Dortmund u Europskoj ligi.

Pogledajte kakvi su komentari na Twitteru.

Lovren may not have been the greatest defender. May have had quite a few mistakes but was always a top pro never once complained about game time. Always first to celebrate a goal or cup win. He also delivered some good times too. No point slagging him off as he leaves. — Homes (@LFC_Wahome) July 24, 2020

how the fuck have we convinced someone to pay actual legal tender for dejan lovren — – (@localjukebox) July 24, 2020

Lovren was a top servant to Liverpool whether you like it or not. His CV speaks for itself and totally outshines a couple of high profile errors over the years. The reality is he was, and always was, a good player capable of playing for the BEST teams, which is what he did. https://t.co/leqStECELg — EBL (@EBL2017) July 24, 2020

Me finding out Dejan Lovren is getting sold for 11 million pic.twitter.com/I3VbHSOlHA — Mut (@muzzy_hud) July 24, 2020