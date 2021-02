Modrić je asistirao za pobjedonosni gol Real Madrida protiv Atalante

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Real Madrid je u srijedu u Bergamu pobijedio Atalantu sa 1-0 nakon što je domaćin od 17. minute igrao s igračem manje.

REAL MADRID NAKON DUGOG MUČENJA PROBIO ATALANTU: Modrić asistirao Mendyju za golčinu vrijednu pobjede

Trenutak odluke dogodio se u 86. minuti. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (35) je dodao Ferlandu Mendyju koji je opalio sa 20-tak metara i sjajno pogodio za 1-0.

Modrić je odigrao cijelu utakmicu, u kojoj je dirigirao igrom Kraljevskog kluba, a nakon utakmice dobio je bezbroj komplimenata navijača na društvenim mrežama.

“Ako uspijemo išta osvojiti ove sezone, trebali bismo sagraditi kip Kroosu i Modriću ispred stadiona. Svaku utakmicu igraju na jako visokoj razini. Šteta što imaju loš napad oko sebe”, “Hvala Bogu što postoje Kroos i Modrić”, “Modrić s 35 godina asistira u Ligi prvaka, dok Iniesta s 36 pokušava ostati bitan u japanskoj ligi”, “Najbolji vezni igrač na svijetu” i “Zbog njega uživamo dok gledamo nogomet”, neki su od komentara.

He makes watching football enjoyable. So pure 👏 — JuJu (@jujustrong_) February 20, 2021

Best mid player in the world — tariqakhoni akhoni (@tariqakhoni) February 21, 2021

Best midfielder in the world this season bar none. — Prince (@Prince05052435) February 21, 2021

Luka Modric getting assists in UCL KO stage at the age of 35 meanwhile Iniesta is trying to stay relevant in Hentai League at the age of 36. — ꜱᴀʀᴛʜᴀᴋ (@rmasarthak) February 24, 2021