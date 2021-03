Legendarni hrvatski nogometaši i trener te izbornik nogometne reprezentacije Zlatko ‘Cico’ Kranjčar preminuo je u ponedjeljak u Zagrebu nakon dugotrajne borbe s bolešću.

Kranjčar je prije desetak dana primljen u zadarsku bolnicu zbog problema s jetrom, a potom je prebačen u Zagreb, gdje je i umro u KB Merkuru.

Za Dinamo je odigrao 261 utakmicu, a 1981./82. osvojio naslov prvaka. Igrao je i za bečki Rapid, Sankt Pölten i SV Wienerfeld u kojem je 1992. godine objavio završetak karijere.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije je bio od 2004. do 2006. godine.

Od legendarnog Cice opraštaju se brojni velikani i bivši suigrači, a posljednje pozdrave uputili su i navijači na društvenim mrežama.

“Počivao u miru, legendo”, “Cico – sjajan igrač i veliki čovjek”, “Ode Cico Kranjčar. Hvala mu za onaj najljepši period kvalifikacija za Euro kad smo se svi već vidjeli u Poljskoj i Ukrajini” i “Plavi devet je kultni broj. Uzor navijačima i suigračima. Zlatko Cico Kranjčar, počivao u miru. Zauvijek ćemo te pamtiti kao legendarnu Dinamovu devetku i gospodina izvan terena” i “Cico Kranjčar, najdraži igrač Dinama i moj nogometni heroj u djetinjstvu. Zbogom, plavi asu. Bio si i ostao poseban”, neke su od poruka navijača.

Rest In Peace Cico Kranjcar 🙏 Kranjcar was a Dinamo Zagreb legend..As a player he played in Croatia’s first ever game in 1990 vS USA. Also coached Croatia from 2004-2006..Will always be a part of Croatian football history pic.twitter.com/3J0KXk9j7f

— Ante🥈 (@AnthonyZoric) March 1, 2021