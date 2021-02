NAVIJAČI ODJEDNOM POKRENULI GOLEMU RASPRAVU: Tko je bolji Luka Modrić ili Steven Gerrard? Odgovori su podosta iznenađujući

Modrić, s druge strane u istim tim godinama kada je Gerrard već polako planirao mirovinu, igra u vrhunskoj formi za Real Madrid

Gotovo niotkuda, izbila je golema rasprava na temu tko je bolji vezni igrač, Luka Modrić ili Steven Gerrard. Pitanje su postavili korisnici Twittera i dakako, veliki poklonici nogometa, a u njoj već sudjeluje više tisuća ljudi.

Svaki od njih, doista, ima svoje vrline i uspjehe koje ih mogu postaviti na pijedestal. Gerrard je s Liverpoolom osvojio sve osim Premier lige i to je nešto zbog čega ga mnogi navijači diskreditiraju, ali s druge strane donio je Ligu prvaka i sveukupno ima 11 titula s “redsima” i jednu nagradu za najbolje engleskog nogometaša godine. U karijeri je zabio čak 191 gol i upisao je 158 asistencija u 749 utakmica. Liverpool je napustio 2015. godine kada je prešao u LA Galaxy.

Modrić, s druge strane u istim tim godinama kada je Gerrard već polako planirao mirovinu, igra u vrhunskoj formi za Real Madrid. Također, Modrić je osvojio znatno više trofeja, kako u Španjolskoj, tako i u Hrvatskoj s Dinamom. Ukupno Modrić ima 17 trofeja s Real Madridom i pet trofeja s Dinamom, a skupio je čak deset individualnih nagrada od kojih je tu jedna Zlatna lopta, te po jedna UEFA-ina i FIFA-ina nagrada za igrača godine. Isto tako, s Hrvatskom je uzeo srebro na SP-u 2018. godine.

U karijeri je odigrao 604 utakmice, zabio je 65 golova i 105 asistencija, ali Modrić na terenu nije imao istu ulogu kao Gerrard niti su slični tipovi veznih igrača. No, kako su obojica vezni igrači i igrali su većinu karijere u istoj eri, itekako ih se može usporediti. Stoga, rasprava koja se razvila na Twitteru nudi doista zanimljive odgovore…

Gerrard at 35 vs Modric at 35 pic.twitter.com/VVFynayjYi — Nav ⛈️ (@mbrma7i) February 11, 2021

if you put prime modric and prime gerrard on a pitch, Gerrard is walking away with MOTM, 2 goals only he could score and an assist to his number 9, while Modric racked up "final third progressions" — Sean (@SeanDOlfc) February 11, 2021

22 year old Modric pocketing Gerrard and denying England an Euro 2008 qualification lol pic.twitter.com/Wb8T2DkUWB — ً (@AFC_Paddy) February 11, 2021

It's ok to compare Iniesta with Gerrard. It's ok to compare Gerrard with Iniesta It's ok to compare Lamps with Gerrard. It's ok to compare Gerrard with Lamps But it's never ok to compare Modric with Gerrard. — • (@The_Gerrard_Era) February 11, 2021

you’re sick if you think otherwise pic.twitter.com/8oIlgsHhxa — ‏َ (@JotinhoLFC) February 11, 2021

Luka Modric wasn't half as complete as Gerrard😁 pic.twitter.com/ye0BYjsZyf — Peter Parker (@abz10i) February 11, 2021