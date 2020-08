Početni sastavi su stigli, a pomalo iznenađujuće je da hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ne igra od prve minute u sastavu Bayerna

Na stadionu Benfice u Lisabonu u nedjelju (21 sat) će se Bayern i Paris Saint-Germain boriti za naslov pobjednika Lige prvaka i za savršeni završetak vrlo čudne nogometne sezone.

Bez navijačke euforije na ulicama Lisabona i tribinama popularnog Luza, bit će to još jedna vrlo neobična nogometna utakmica iz koje će pobjednik izaći s najvrijednijim trofejom kad je u pitanju klupski nogomet, ne samo na europskoj, već i svjetskoj razini.

UŽIVO, FINALE LIGE PRVAKA: Stigli sastavi za utakmicu godine, Flick riješio dilemu Perišić-Coman! Čeka nas spektakl u Lisabonu

Bijes na društvenim mrežama

Početni sastavi su stigli, a pomalo iznenađujuće je da hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ne igra od prve minute u sastavu Bayerna.

Umjesto njega uletio je Kingsley Coman, što je itekako podijelilo mišljenja navijača. Na društvenim mrežama nemali broj navijača napao je trenera Hansija Flicka jer je izostavio Hrvata iz početne postave.

#UCLFinal Wow Coman actually got the start over Perisic, that’s bullshit 🤣 — Luka Crepulja🇭🇷 (@LCrepulja) August 23, 2020

Coman starting over Perisic pic.twitter.com/DdbQxC26z5 — Piquelme (@Piquelme21) August 23, 2020

Perisic dropped for that bum that’s so deep https://t.co/bMoUHkP7Le — Anwar (@un0fficialanz) August 23, 2020

BIG L NO PERISIC

MY FRIEND NOT JUSTICE https://t.co/7Mu7ZS6Ozm — S.T. (@Stef_T_) August 23, 2020

Perisic auf der Bank? Merkwürdige Entscheidung, wenn man die letzten Spiele von ihm und Coman gesehen hat. Ich hoffe einen Geheimplan von Flick. #packmas #PSGFCB — Gürkan Callar (@Guerkan04) August 23, 2020

What has perisic done to be dropped — liam (@liam25791819) August 23, 2020

Coman Starting over Perišić is a surprise — ÀƊ€¥£MÍ™ (@Adehyemib) August 23, 2020