Osim ove izjave, Bilić je rekao kako nije zadovoljan bodom. WBA je ostvario tek drugi bod, a Burnley svoj prvi bod iz četiri utakmice. Obje momčadi su začelje prepustili Sheffieldu i Fulhamu, koji imaju po jedan osvojeni bod

U susretu 5. kola Engleske lige WBA i Burnley su odigrali 0:0, pa bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić još čeka prvu pobjedu u Premiershipu.

Dvoboj dvije najlošije ekipe na ljestvici donio je dominaciju WBA, koji je promašio pregršt prilika, a prvu već u 3. minuti nije uspio realizirati Filip Krovinović, koji je zamijenjen u 65. minuti. Pojavio se nakon utakmice i zanimljiv podatak. Naime, to je bila i prva utakmica ove sezone koja je u engleskom prvenstvu završena bez golova.

Slaven Bilić primio je dosta kritika od navijača nakon utakmice, ali on je zapravo stao u njihovu obranu. Davajući intervju poslije susreta osvrnuo se na model naplaćivanja gledateljima po utakmici koju gledaju, popularni pay-per-view.

NOVA KATASTROFA SLAVENA BILIĆA, NAVIJAČI GA RAZVALJUJU: Hrvatski trener na teškom udaru – ‘On je nogometni terorist’

Sport za radničku klasu

“Nogomet nije golf ili polo. To nije moj novac, to je njihov novac. Nogomet ne bi trebao biti besplatan, ali bi trebao biti pristupačan. To je sport za masu, sport radničke klase i trebao bi biti dostupan svima”, rekao je Bilić nakon utakmice.

Osim ove izjave, Bilić je rekao kako nije zadovoljan bodom. WBA je ostvario tek drugi bod, a Burnley svoj prvi bod iz četiri utakmice. Obje momčadi su začelje prepustili Sheffieldu i Fulhamu, koji imaju po jedan osvojeni bod.