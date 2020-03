NAVIJAČI I ČLANOVI DINAMA RASTAVILI UPRAVU NA PROSTE FAKTORE: Ponudili rješenje zbog kojeg se Mamić i ekipa hvataju za glavu

‘Vrijeme je da Dinamove troškove srežu upravo tamo gdje je najviše godina ‘curilo’

Navijači i članovi Dinama koji stoje iza udruge “Dinamo – to smo mi”, na Facebook profilu spomenute udruge objavili su priopćenje o najnovijim događanjima u Dinamu, koje prenosimo u cjelosti:

“Nažalost, ovih dana svjedočimo sukobu unutar kluba između igrača i uprave povodom najavljenih rezanja troškova. Uprava GNK Dinamo Zagreb odlučila je smanjiti plaće trenerima, igračima i radnoj zajednici kako bi #klub prebrodio ekonomsku krizu koja je zbog pandemije koronavirusa sada već izvjesna.

‘Razočarani smo’

Dužni smo jasno izraziti svoje razočaranje zbog načina na koji je uprava pokušala svoje mjere provesti u djelo. Osramotili su klub i sebe slično kao kada su nedavno pokušali promijeniti statut što im je odbio gradski ured za upravu.

Umjesto da najprije postigne dogovor s igračima, uprava preko svojih medijskih pokrovitelja vrši pritisak na iste. U trenutku kada se #Zagreb i #Hrvatska nalaze u najvećoj krizi još od Domovinskog rata, navijači na dnevnoj bazi čitaju o prepucavanju u Dinamu, a naknadna priopćenja samo doprinose rušenju ugleda kluba u izvanrednim okolnostima.

‘Nudimo rješenje ovog problema’

Udruga “Dinamo to smo mi” nudi i rješenje ovog problema. Prije četiri i pol godine, klupska uprava je donijela jednu od najskandaloznijih odluka u svojoj povijesti. U jeku otkrivanja najveće sportske pljačke u povijesti Hrvatske i procesiranju braće Mamić kao njenih glavnih protagonista, Uprava kluba donijela, a Skupština kluba potvrdila odluku kako neće tražiti obeštećenje iako je Dinamo oštećen za više od 200 milijuna kuna (samo u prvim optužnicama).

Prije i nakon te odluke bili smo svjedoci brojnih loših te krajnje sumnjivih odluka (vezano uz dovođenje skupih, a promašenih pojačanja koje bi mahom poslali na posudbe) i trošenja bez povoda (vodile su se cijele obitelji na pripreme i europska gostovanja, uhljebljivali razne političke otpatke, lažnim navijačkim udrugama uplaćivali su se milijunski iznosi) sve do kriminalnih radnji na štetu kluba (kupovanja jacuzzija i ostalih stvari Franji Vargi u aferi #SMS). Ljudi koje nitko nije birao niti im dao legitimitet za navedena dijela sada na najružniji način pokušavaju prisiliti igrače na smanjenje ugovora.

‘Dinamova Uprava/Skupština može promijeniti svoju odluku i tražiti naknadu štete’

Dinamova Uprava/Skupština može promijeniti svoju odluku i tražiti naknadu štete koja bi se naplatila po pravomoćnosti presude. U tom slučaju ne bi postojala nikakva potreba za rezanjem plaća igračima i radnoj zajednici, te bi klub u velikoj mjeri nadoknadio sve gubitke koje očekuje u narednom razdoblju, a sigurni smo ostalo bi dovoljno da se opremi nekoliko bolničkih odjela.

Još jednom ćemo podsjetiti, #Dinamo je za novac koji su braća#Mamić izvukla iz njega mogao već sagraditi vlastiti stadion što dočarava o kakvom kapitalu se radi.

Uprava Dinama ima sjajnu priliku dokazati svoju odanost prema klupskim bojama, ali moraju početi od sebe. Vrijeme je da Dinamove troškove srežu upravo tamo gdje je najviše godina “curilo” – kod svojeg sportskog direktora i najpoznatijeg bjegunca od hrvatskog pravosuđa, a onda budu primjer igračima koji se trebaju prilagoditi novonastaloj situaciji u svijetu nogometa.

‘Trebaju što prije prihvatiti statut koji omogućuje članovima pravo glasa na izborima te raspisati iste’

Na kraju trebaju što prije prihvatiti statut koji omogućuje članovima pravo glasa na izborima te raspisati iste kako bi se na čelo kluba postavila uprava neovisna o bjeguncu u #BIH(kojem treba novac za financiranje bijega).

Naravno ti ljudi to nikada neće napraviti, njima nije bitan Dinamo, oni su sami sebi svrha. Kada pravna država odradi svoje u svim procesima protiv čelnih ljudi u klubu, mi kao članovi tražit ćemo odštetu od svih aktera pljačke našeg kluba od Uprave do skupštinara, jer Dinamo – to smo mi!

‘Zašto nitko ne pita igrače za njihovu stranu priče?’

P.S. zašto nitko ne pita igrače za njihovu stranu priče?”, stoji u priopćenju DTSM-a.

ADEMI I BJELICA ODBILI SMANJENJE PLAĆA: Kriza uzrokovana koronavirusom pogodila i Dinamo; ‘Nismo dobili podršku’

Podsjetimo, kapetan Arijan Ademi ispred igrača je sportskom direktoru Zoranu Mamiću poručio da ne prihvaćaju smanjenje plaća, a isto je kazao i trener prve momčadi Nenad Bjelica, javlja 24sata.

Spomenuti dnevni list na svom web izdanju dodaje i kako su “trener Bjelica i igrači prve momčadi zasad ustrajni u tome da ne prihvaćaju smanjenje plaće, ali klub svejedno planira sprovesti donesenu odluku. Igrači će se sigurno žaliti nadležnim institucijama, ali Dinamo želi sprovesti ovu mjeru”.

24sata: ‘Čelnici kluba šokirani su i iznenađeni ponašanjem trenera, njegovog stožera i igrača prve momčadi’

“Čelnici kluba šokirani su i iznenađeni”, stoji u tekstu, “ponašanjem trenera, njegovog stožera i igrača prve momčadi”.

Hrvatski prvak objavio je jučer na službenoj stranici zahvalu svima koji su prihvatili njihove mjere kako bi suzbili posljedice krize s kojom se suočava svijet. Prva momčad se ne spominje pa se na prvu moglo zaključiti da oni nisu prihvatili smanjenje plaće.

Krešimir Antolić: ‘Smatram da je vrijeme da odnos solidarnosti i korektnosti bude dvosmjeran’

“Nažalost, za sada nismo dobili podršku za ove, privremene, mjere. No, vjerujem da nismo pogriješili kada smo vjerovali da u klubu imamo karakternu i moralnu skupinu igrača i trenera i da će njihova svijest o ozbiljnosti i razmjerima ove kataklizme doći do izražaja, te će u konačnici prihvatiti odluka. Dinamo je našim igračima osigurao visoke plaće i vrhunske uvjete rada. Velika većina naših igrača ima višegodišnje ugovore, i ovom mjerom oni trajno gube mali postotak svojih ukupnih primanja. Zato smatram da je vrijeme da odnos solidarnosti i korektnosti bude dvosmjeran”, kazao je za Sportske novosti Krešimir Antolić, član tročlane Dinamove Uprave, koja je donijela ovu odluku.