Navijači Hajduka 'u šoku': 'Druga utakmica zaredom bez stresa, prodajem apaurine povoljno'

Hajduk je kod Gorice u 11. kolu HNL-a slavio 3:1 te tako barem privremeno, s utakmicom više od Dinama, skočio na prvo mjesto ljestvice.

Za Bijele su zabijali redom Šarlija u četvrtoj, Šego u 53. iz penala te Sigur u 67. minuti, dok je za Goricu strijelac bio Čuić u 76. minuti utakmice.

Nakon susreta navijači Hajduka su na društvenim mrežama ugodno iznenađeni s dvije utakmice bez stresa i dvije sigurno pobjede.

"Prodajem apaurine, povoljno", "Napokon bez stresa", "Napokon prava predstava", "E ovo je već nešto dobro", "Završilo je razdoblje eksperimentiranja i sad bi to trebalo biti to", "Ovo izgleda dobro", "Evo ga druga utakmica da nisam bio iznerviran", "Da je Hajduk prošle godine vodio Garcia umjesto zalizanog siguran sam 100 posto da bi bili prvaci bez ikakvog problema", "Zadnji put (do danas) sam utakmicu bez stresa pogledao dok je Dragan Blatnjak igrao naprijed", "Druga utakmica zaredom bez stresa, ja ne znam kad smo to zadnji put imali", "Prodaja Normabela u padu vec treći tjedan zaredom", samo su neki od brojnih komentara.

Bijeli u srijedu igraju osminu finala Kupa kod Cibalije, a onda u nedjelju gostuju kod Slaven Belupa. Zatim na Poljud stiže Osijek pa je na redu reprezentativna stanka nakon koje slijedi gostovanje na Rujevici.

