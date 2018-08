NAVIJAČI HAJDUKA OGORČENI POSTUPANJEM POLICIJE: ‘Tzv. organi reda provode nered! Ovo je sramotno što se događa’

‘Organi reda provode nered nad navijačima’

Hajdukov časnik za navijače Kristijan Petrić komentirao je sramotna događanja jučer u Zaprešiću i policijsku (ne)potrebnu upotrebu sile prema navijačima Hajduka, koji su u znak solidarnosti sa svojim prijateljima s tribine, kojima je zabranjen unos poruke protiv Štimca u Keruma na stadion. Petrić je istaknuo među ostalim, kako se nada da su sve zapisale udruge za ljudska prava. Dalmatinski portal javlja kako je Petrić objavio grb specijalne policije i napisao sljedeće:

‘Deset godina sam nosio ovaj znak na desnom ramenu svoje uniforme’

“Deset godina sam nosio ovaj znak na desnom ramenu svoje uniforme u najtežim danima naše lijepe domovine. Nosio ga ponosno, znajući što znači nama, ali i onima koji danas nisu s nama već nažalost pod zemljom.

Na današnji dan na istoj toj zemlji u Zaprešiću, blizu glavnog grada Zagreba, ne pod istim znakom jer oni ga nisu ni zaslužili, ali pod uniformom, tzv. organi reda provode nered nad navijačima koji su u začaranom krugu jer jednima ne dozvoljavaju ući u stadion s banerima koji nemaju nikakve veze ni s diskriminacijom a kamoli s mržnjom, a drugima ne dozvoljavaju izaći jer se oni tobože solidariziraju s drugim navijačima.

‘Tko je zabranio banere i transparente?!’

Nažalost, gledajući tu sliku i pitajući odgovorne tko je zabranio banere i transparente jer mi je to u opisu radnoga mjesta, organizator prebacuje odgovornost na organe reda, a organi reda na organizatora, i igrajući tako ping pong dolazi do nervoze, a nažalost i do intervencije organa reda koji koriste suzavac, i naravno opet po leđima i glavama navijača, ali gle čuda opet na scenu nastupa čovjek koji prošle godine zabranjuje unos transparenta Torcida Mokošica (ušao je ipak).

‘Žalosno je da osobe koriste uniformu prijeteći zaštitarima’

Danas, žalosno je da osobe koriste uniformu prijeteći zaštitarima, koji su, vidjevši eskalaciju i zlonamjerno korištenje iste te uniforme, reagirali da je ovo sramotno ponašanje organa reda i u istom trenutku dolazi do mene i govori da kako me nije sramota podržavati i podilaziti huliganima jer su oni čuli kako ti isti huligani upravljaju Hajdukom.

Nažalost, slike koje su danas viđene u Zaprešiću, koje će sutra biti u Koprivnici, preksutra opet u Zagrebu, od skidanja cipela po kiši i blatu, podizanja grudnjaka (nadam se da ovo zapisuje HHO i udruge za ljudska prava) samo učvršćuju i još više solidariziraju i povezuju jedno tkivo zvano Torcida.

Hrvatska u srcu.

HŽV”, stoji u objavi Kristijana Petrića.