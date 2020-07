Ovakav nastup ne može proći nezapaženo pa je na društvenim mrežama Mario Pašalić postao glavna tema

U 33. kolu talijanske Serije A Atalanta je na svojem terenu pobijedila Bresciju rezultatom 6:2 i napredovala na drugo mjesto ljestvice, a prvo ime domaće momčadi bio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji je postigao tri gola.

Atalanta je povela već u drugoj minuti utakmice, a pogodak je postigao Pašalić koji je nakon dodavanja Malinowskog neobranjivo pogodio udarcem s ruba kaznenog prostora.

Vatreni je u 55. minuti zabio za 5:1, a samo dvije minute kasnije dolazi do “hat-tricka” i ukupno devet golova za momčad iz Bergama ove sezone. Njegove golove možete pogledati OVDJE.

PAŠALIĆ ZABIO HAT-TRICK, A ON GOVORIO O JEDNOM DRUGOM HRVATU: ‘Nitko nije podcijenjen kao on, a ono što radi je zaista imrepsivno

Mnoštvo reakcija

Naravno, ovakav nastup ne može proći nezapaženo pa je na društvenim mrežama Mario Pašalić postao glavna tema. Kao i dosad, navijači Chelseaja su u očaju gledali ova njegova tri pogotka. Kao što znamo, Chelsea je prodao Pašalića Atalanti za 15 milijuna eura, što je za njih premala cijena.

Vrlo “jaku” objavu na tu temu imale su i Nogometne ikone koje su konstatirale da je “Pašalić za Neymara Rapaić”. Pogledajte kakve su bile reakcije s društvenih mreža.

Mario Pasalic netted his first hat-trick as @Atalanta_BC delivered another attacking masterclass to beat Brescia 6-2 to move second in #SerieA after a derby with an unusually poignant atmosphere. pic.twitter.com/5lSIG24212 — All India Radio Sports (@akashvanisports) July 15, 2020

Mario Pasalic gets his breakthrough with Atalanta. Atalanta paid 15 Million Euro to Chelsea and it seems too cheap. — 𝕡𝕙𝕒𝕟𝕥𝕒𝕤𝕞𝕒𝕘𝕠𝕣𝕚𝕒 (@cdhsrm) July 15, 2020

Mario Pasalic leaves Chelsea and now he plays for Atalanta like Zidane's prime time.

Fans Chelsea right now: pic.twitter.com/5exgW4YOAD — Agung pangestu said (@SA_Pangestu) July 15, 2020

Mario Pasalic is better bring him home. His touch is prolific, goal scoring midfielder, his bigger than RLC and his contributing for a team playing top top football. @ChelseaFC bring him back home. — Jason Pajob (@Pjmasi123Masi) July 15, 2020

Mario Pasalic 🔥🔥🔥 @ChelseaFC @AlexGoldberg_ he’s better than Mateo Kovacic — Lucky Suprayogi (@SuprayogiLucky) July 15, 2020