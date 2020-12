Već je godina dana prošla otkako je, sada već legendarni napadač hrvatske nogometne reprezentacije, Mario Mandžukić, napustio Juventus i prešao u redove katarskog Al Duhaila. Katarska avantura kratko je trajala, samo pola godine i od ljeta Mandžukić traži novi angažman, ali ga nikako neuspijeva pronaći.

Vrlo zanimljive bile su izjave njegovog menadžera Ivana Cvjetkovića koji je za talijanski Tuttosport naglasio kako je Mandžo spreman i da bi za njega idealno mjesto bilo – Engleska.

“Ne znam hoće li opet igrati u Italiji, on je rođen da igra u Premier ligi, ali nikad nije dobio pravu šansu. Sad je 200 posto spreman”, rekao je Cvjetković, a njegove su riječi, po svemu sudeći odjeknule sve do Otoka.

Navijači Arsenala razgoropadili su se po društvenim mrežama i pišu kako bi Mandžukić bio idealan upravo za njihovu momčad. Pogledajte što su objavljivali u posljednjih nekoliko dana.

Mario Mandzukic won 56% of all Aerial duels in his last 2 seasons at Juventus.

Aubameyang has won 40% of all Aerial duels in his last 2 seasons at Arsenal.

Lacazette has won 28% of all Aerial duels in his last 2 seasons at Arsenal.

Can @MarioMandzukic9 be the short term fix? pic.twitter.com/fnGEvHvVuv

— Harry (@RunReissRun) December 7, 2020