Nogometaši Atalante s 2:0 su na svojem terenu pobijedili Napoli u 29. kolu Serije A.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a Atalanta je povela u 47. minuti pogotkom hrvatskog nogometnog reprezentativca Marija Pašalića koji je nakon lijepe akcije poentirao glavom nakon ubačaja Alejandra Gomeza s desnog boka.

Pogodak možete vidjeti OVDJE.

Siamo in vantaggio! We take the lead! #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/SxkF9uPHSJ

Atalanta je nakon ove pobjede ostala četvrta momčad na ljestvici Serije A sa 60 bodova, a Napoli je četvrti s njih 45.

Nema sumnje da Atalanta igra atomski nogomet, napadački i atraktivan, a Mario Pašalić važan je dio njihove postave, kao što se može vidjeti. Teško je pronaći veznog igrača koji se tako dobro priključuje napadu i dolazi u poziciju za pogodak.

Nije to promaknulo ni navijačima Chelseaja koji su se nakon još jednog njegovog sjajnog nastupa raspisali po društvenim mrežama. Chelsea je inače prodao Pašalića Atalanti ovog proljeća nakon što je dugo bio na posudbi.

Hrvatski reprezentativac nikad nije nastupi za londonski klub, a mnogima nije jasno zašto se to dogodilo. Pogledajte neke reakcije s društvenih mreža.

Chelsea sold Pasalic for Ross Barkley and Mason Mount.. Let that marinate 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

I watched Pasalic today a Chelsea loanee who plays for Atlanta and I can't understand how he isn't Chelsea's first choiced striker.

Abraham Batshuayi and Giroud all can't lace his boots. Can hold up play, bring it down, make the runs and finish. What's their excuse?

— Prophet Chijioke. (@ProphetChijioke) July 3, 2020