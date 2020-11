NAVIJAČI BIRMINGHAMA JAKO PUNO OČEKUJU OD HALILOVIĆA: ‘On je veći od našeg kluba!’

Hrvatski veznjak Alen Halilović (24) karijeru će nastaviti u engleskom drugoligašu Birmingham Cityju, gdje će mu suigrač biti bivši Dinamovac Ivan Šunjić (24).

Od raskida ugovora s AC Milanom ovoga ljeta Alen Halilović, nekadašnja velika nada hrvatskog nogometa, bio je u potrazi za novim klubom i stigao je u Birmingham City kao slobodan igrač, te je u ponedjeljak s engleskim klubom potpisao ugovor do lipnja 2021. godine, objavili su britanski mediji.

Karijeru je počeo u Dinamu, a 2014. prešao je u Barcelonu za koju je odigrao samo jednu utakmicu te je odmah prebačen u drugu momčad Barce. Nakon toga igrao je za Sporting Gijón, HSV, Las Palmas, a 2018. stigao je u AC Milan za koji je upisao tri nastupa i onda je bio na posudbama u Standard Liègeu i prošle sezone u nizozemskom Heerenveenu, gdje skupio 20 nastupa i zabio je jedan gol.

ŠPANJOLCI SE RASPISALI O HALILOVIĆU: ‘Karanka je spasio Hrvata od izgona, ako ne uspije u drugoj ligi, pa gdje će onda uspjeti?’

Naravno, pobudio je dolazak Halilovića mnoge reakcije navijača, većina se slaže da je Halilović ipak pojačanje u Birminghamu, a možda i najbolji komentar dao je jedan korisnik Twittera koji je na temelju broja pratitelja na Instagramu zaključio da je Halilović “veći od Birminghama”.

this mans bigger than our club pic.twitter.com/nggHa7uMZu

