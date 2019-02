NAVIJAČI BIJESNI ZBOG SRAMOTNE SITUACIJE U OSIJEKU: ‘Ovog ima samo u Hrvatskoj, to je oličenje svega u našoj državi’

‘U Osijeku je već postalo ‘pod normalno’ da gostujući navijači imaju poseban tretman’

Pripadnici navijačke skupine Torcida nezadovoljni su i bijesni zbog događanja jučer u Osijeku na gostovanju protiv istoimenog domaćina. Naime, prema pisanju navijačkih portala, Facebook stranica i ostalih komunikacijskih platformi koje se bave događanjima na hrvatskoj navijačkoj sceni, dio navijača Hajduka, unatoč tome što je kupio ulaznice za utakmicu, na gostujuću tribinu ušli su tek u drugom poluvremenu…

Nije ovo prvi takav slučaj

Nije to prvi takav slučaj u Osijeku i općenito u Hrvatskoj kad se radi o prihvatu, transportu i ulasku gostujućih navijača na stadion. U Hrvatskoj kao da je postalo pod normalno da gostujući navijači redovito kasne na utakmicu, ulaze na nju tijekom drugog poluvremena, a događalo se i da neki niti ne uđu iako imaju kupljenu ulaznicu. Tko je za to kriv, nesposobnost policije, organizatora ili nekog trećeg, ostaje nam tek prejudicirati, a to ne želimo…

“U Osijeku je već postalo ‘pod normalno’ da gostujući navijači imaju poseban tretman, te dobar dio njih na stadion uđe u drugom poluvremenu. Naravno brižni domaćini uredno naplate kartu po cijeni od 60 kuna. S druge strane predsjednik HNS-a gleda utakmicu domaće lige u obilježima kluba”, stoji u objavi na Facebook profilu Tifo Tribina.

‘Dođeš prije početka utakmice, uđeš u 70. minuti’

Na Facebook stranici “Hrvatske navijačke skupine” ističe se:

“60. minuta utakmice… Proputuješ 500 plus kilometara. Dođeš prije početka utakmice, uđeš u 70. minuti. Gdje to? Pa, samo i jedino moguće u RH!”, stoji u objavi.

Ultrasi nezadovoljni takvim tretmanom na gostovanjima

Kako bilo, ultrasi u Hrvatskoj nezadovoljni su takvim tretmanom na gostovanjima. Nadalje, što se tiče Osijeka na društvenim mrežama pojedini navijači kritizirali su i način kontrole na ulasku na tribinu jer su po kiši morali skidati obuću, kako bi redari i policija vidjeli da li u obući ima kakvih nedopuštenih sredstava…

Nezadovoljni navijači

“Svugdje je po HNL tako, platiš kartu da bi pogledao pola sata tekme”, “još ti na ulazu kaže ‘izuj se’. a mokro sve”, “Oličenje svega u našoj državi”, “sve to treba bojkotirati pa kad im ne bude gledatelja i love u blagajni… već se netko bude pitao zbog čega?!”, “i onda još poslije tekme laganih 60min te drže na stadionu iz sigurnosnih razloga… Svi su protiv nas navijača i onda još očekuju podršku one šuge od reprezentacije! Daj, kaj ti je”, samo su neki od komentara na Facebooku nezadovoljnih navijača.

U derbi susretu 19. kola HNL-a nogometaši Hajduka pobijedili su favorizirani Osijek s 1-0 ostvarivši prvu pobjedu u Gradskom vrtu nakon četiri godine. Pogodak odluke zabio je Mijo Caktaš u 49. minuti.