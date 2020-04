NAVIJAČE ČEKA NEUGODNO IZNENAĐENJE? Dinamo bi nakon Bjelice mogao izgledati potpuno drugačije. Upitna i Liga prvaka?

Jovićević možda i nosi slavno prezime, ali treba se zapitati je li dovoljno iskusan za vođenje momčadi koja pretendira na Ligu prvaka

Dinamo je u četvrtak raskinuo ugovor s trenerom Nenadom Bjelicom. Nesuglasice oko rezanja plaća bile su početak kraja za jednog od najuspješnijih trenera u povijesti Dinama. Klupska uprava je bez razgovora s trenerom i nogometašima odlučila drastično srezati plaće, na što nisu pristali trener Nenad Bjelica i igrači prve momčadi. Nakon toga je klub otpustio sve članove stručnog stožera, osim Bjelice, koji je, po pisanju medija, u svom ugovoru imao klauzulu o visokoj odšteti u slučaju prijevremenog otkaza suradnje.

“Ugovor smo raskinuli na obostrano zadovoljstvo, a malo dulje je potrajalo jer smo razgovarali o uvjetima raskida. Nisam se ni sa kim posvađao, već sam branio svoje stavove”, kazao je Bjelica. U gotovo dvije godine suradnje bio sam uključen kod svake odluke, ali kod ove zadnje nisam. Ne znam zašto. Također, igrači su bezbroj puta pokazali karakter i ne moram vas podsjećati koliko su puta pomagali humanitarno, pa i u ovoj aktualnoj situaciji. Malo je nedostajalo bolje komunikacije između kluba i nas, i zbog toga mi je žao”, rekao je Bjelica.

Nasljednik

Nagađalo se da je bilo svađa s Mamićem, ali Bjelica to nije javno potvrdio. “Nismo se nikad posvađali, pa niti u ovoj situaciji. Bio je podrška meni i momčadi. Moj posljednji razgovor sa Zdravkom Mamićem bio je 18. ožujka i normalno smo razgovarali”, rekao je Bjelica.

“Ne osjećam se povrijeđen. Bile su ovo dvije lijepe godine, uvijek sam davao sto posto i uvijek sam bio iskren. Želim se zahvaliti svim igračima, stručnom stožeru i navijačima” izjavio je Bjelica i dodao: “Trenutačno nemam nikakve planove. Odmarat ću se u krugu obitelji, a i treba pričekati da završi ova situacija s koronavirusom”, kazao je Bjelica koji je kako neslužbeno doznajemo napustio klub uz milijun eura odštete.

Član Uprave Dinama Krešimir Antolić otkrio je kako je vjerojatni nasljednik Bjelice dosadašnji trener Dinama 2, Igor Jovićević. “Igor Jovićević je glavni kandidat i početkom sljedećeg tjedna bi se sve trebalo znati”, napomenuo je Antolić.

Je li dorastao poslu?

E sada Jovićević možda i nosi slavno prezime, jer generacijama su Jovićevići već na Maksimiru, ali treba se zapitati je li dovoljno iskusan za vođenje momčadi koja pretendira na mjesto u grupnoj fazi Lige prvaka i prezimljavanje barem u Europskoj ligi? Do sada je pokazivao trenerski talent, ima jasnu ideju, stvorio je djelotvoran sistem u drugoj momčadi Dinama, iznjedrio neke zanimljive mlade igrače i već je dvije sezone zaredom barem u osmini finala Lige prvaka s juniorima Dinama, a to isto nije loša referenca.

Međutim, Jovićevića sada čeka izuzetno težak posao. Prvo, Bjelica je podigao ljestvicu previsoko i teško da će ga ijedan trener, u skorije vrijeme, nadmašiti. Ostavljamo, dakako, prostor za iznenađenje, ali ga, realno, ne očekujemo.

Drugo, Jovićević je dosad samo vodio momčad u Drugoj HNL i to “klince” s tek pokojim suvišnim igračem iz A momčadi, nije se morao pretjerano brinuti za rezultat, bitno je bilo da razvija dobar sustav i da proizvodi igrače, a sada će ga u prvoj momčadi dočekati drugačiji posao. Imat će imperativ osvojiti ligu, morat će izboriti barem Europa ligu, morat će afirmirati barem dvojicu, trojicu mladih igrača koje će Dinamo u dogledno vrijeme moći prodati za više od deset milijuna eura i morat će istrpjeti, puno involviranije, Mamiće.

Problemi u obrani

Treće i ono najkompleksnije, Jovićevića će po dolasku zateći, ha nećemo reći kaos, ali eto onda, nezgodna situacija. Naime, Dinamova svlačionica obiluje skupim igračima, koje klub, zbog pandemije koronavirusa i krize koju je bolest izazvala, neće moći plaćati. Lista za odstrijel produljulje se gotovo iz dana u dan. Prvi koji će vjerojatno napustiti klub bit će Izet Hajrović i Mario Gavranović. Potonji zarađuje oko 800 tisuća eura godišnje, a rezerva je Petkoviću, dok Hajrović zarađuje otprilike istu cifru, a odavno je ispao iz kadra. Također, Moubandje je među najskupljima, ima sličnu plaću kao Gavranović, a kod Bjelice nije pokazao baš ništa i teško da će ga i Jovićević koristiti.

Ostat će Jovićević gotovo sigurno i bez Teophile-Catherina kojem istječe ugovor za otprilike tri mjeseca, a Dinamo ga neće produljivati jer i taj hoće oko 800 tisuća eura godišnja primanja. Uz Francuza, Dinamo bi mogao napustiti i najvjerniji Bjeličin vojnik, Emir Dilaver. On pak zarađuje oko pola milijuna eura godišnje, a Dinamo je na stoperskim pozicijama ionako dobro pokriven Dinom Perićem i mladim Joškom Gvardiolom. Igrač od pola milijuna eura godišnje na klupi, to vjerojatno ne dolazi u obzir.

Ništa bolja situacija nije niti s Petrom Stojanovićem koji zarađuje oko pola milijuna eura godišnje, a na njegovoj poziciji Dinamo ima Iranca Moharramija koji je konačno počeo hvatati formu i prilagodio se ovdašnjem nogometu. Ima Jovićević i potencijalnog asa u rukavu, a to je Fran Karačić iz Lokomotive. Jedan je od boljih bekova u ligi i Dinamo ga lako može povući iz bratskog kluba.

Kritično će biti na poziciji lijevog beka jer tamo je opcija samo Marin Leovac, koji je Bjelici bio jedan od ključnih igrača i on će za sada, ma koliko mu ugovor bio velik, vjerojatno ostati.

Veza je stabilna

Što se veznog reda tiče, kapetan Arijan Ademi je siguran i premda ima visoka primanja, Dinamo ga se ne bi smio odreći, posebice ako planiraju napadati Europu. Ista stvar je i Nikolom Morom i Lukom Ivanušecom. Ova trojica trebala bi nositi “novi” Dinamo, tako je barem planirao i Nenad Bjelica, a vjerujemo i Mamić.

Problem su ipak Lovro Majer i Amer Gojak. Gojak je skup, a igra mu oscilira, dok je Majer bio u potpunosti zanemaren kod Bjelice i u ono malo prilika koje je dobio, nije pokazao baš ništa. Dinamo će s njima dvojicom morati dobro odvagati jer obojica imaju potencijal, ali ga još nisu ostvarili, a na njihovim je pozicijama dosta velika gužva. Tu je i Marko Đira, te novopridošli Edin Julardžija, mladi dvojac od kojeg se očekuje puno i lako bi mogli postati novi projekt.

Što ćemo s krilima?

Krilne pozicije. E tu će tek biti zanimljivo. Bjelica nije davao previše šanse najvećem talentu Dinamove omladinske škole, Antoniju Marinu, a kod Jovićevića se očekuje da će baš on zauzeti poziciju lijevog krila. Posljedično to znači da će se Modri morati riješiti ponajboljeg Bjeličinog igrača i reprezentativca Mislava Oršića. Oršić je jedan od onih igrača koji još uvijek nisu potpisali smanjenje plaće, to jest novi ugovor, i ima relativno visoku tržišnu vrijednost, 7,5 milijuna erua, a opet ulazi u 28. godinu života i igra na vrhuncu, pa možda može očekivati i koja ponuda.

S druge strane Dinamov najbolji igrač proljetnog dijela prvenstva bio je Damian Kadzior. Poljak je oduševio i u sjajnoj je formi, ali ulazi u zadnju godinu ugovora i Dinamo mu zbog visine plaće možda neće moći ponuditi novi ugovor, što znači da će ga već ovoga ljeta prodati. Dakako, ako bude ponuda. No, ako Kadzior ode, uletjet će Lirim Kastrati. Dinamo je Kosovara kupio ove zime i plan je bio da na ljeto preseli na Maksimir. Riječ je o ponajboljem desnom krilu lige, sjajnom dribleru i jednom od najeksplozivnijih i najbržih igrača na našim terenima.

Situacija u napadu

U napadu, za sada, krize nema. Vjerojatno se računa na Brunu Petkovića, ipak riječ je o prvom napadaču kluba i reprezentacije, a iako ima visoka primanja, oko pola milijuna eura godišnje, ipak je pristao na rezanje plaće, što je svakako znak da želi ostati.

No, Petković vrijedi 11 milijuna eura i ako se javi koji zainteresirani klub, Dinamo će teško odoljeti prilici da ga proda. Jovićević bi u tom slučaju imao Sandra Kulenovića, mladog i perspektivnog napadača koji kod Bjelice nije dobio previše šanse, a od njega se očekuje, kako su neki pisali, da bude novi Mario Mandžukić.

Trebat će vremena

Na koncu, “novi” Dinamo bio bi spoj iskustva i mladosti, ali s podosta većim brojem mladih i neiskusnih igrača, koji nisu baš previše igrali zajedno. Dakle, trebat će mu vremena da ih posloži, trebat će mu vremena da stvori novi sustav u kojem će izvući optimum iz postojećeg kadra.

Znači li to da će patiti Europa ili Prva HNL, možda čak i oboje, to je teško prognozirati. Bjelica je vrlo brzo kaos pretvorio u red, u svega nekoliko tjedana, a za sobom, za razliku od prethodnika, nije ostavio nered. Pitanje je samo hoće li Jovićević nastaviti Bjeličinim stopama ili će stvarati nešto svoje. Sudeći po količini mladih igrača koji će mu stići, morat će stvoriti nešto novo, a za to, poznavajući Mamićeve metode, možda neće imati previše vremena.