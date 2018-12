‘The truth always comes out – one way or another’

Nema mira u Hajduku. Splitski klub novčano je kaznio svog igrača Ahmeda Saida zbog kontroverzne objave na Instagramu u kojoj je napisao da je ‘100 posto spreman’ za igru, poslavši tako poruku novom treneru Siniši Oreščaninu koji ga nije poveo u Osijek na jučerašnju četvrtfinalnu utakmicu Hrvatskog kupa. Tek što su iz kluba potvrdili da je Talijan ganskih korijena dobio kaznu, nogometaš Bijelih ponovno se oglasio na Instagramu:

‘The truth always comes out – one way or another’, napisao je Said, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Istina uvijek izađe na vidjelo”, vidjet ćemo što je istina i u ovom slučaju.

Još prije smo pisali o tome, neposredno nakon što je objavljena smjena Zorana Vulića i “ustoličenje” na klupi Hajduka Siniše Orešćanina, da njegovo postavljanje na mjesto trenera Bijelih vrlo lako može značiti jedno – zbogom strancima upitne kvalitete (Filip, Jairo, Jradi, Fomitschow) i fokusiranje na vlastite snage.

S tim da ne mislimo na onu izlizanu floskuletinu “naša dica” nego na sustavno i plansko uvođenje najtalentiranijih iz B momčadi koji su se dosad razvijali pod Oreščaninom, a sad će on svoje ideje i viziju nogometa s igračima koje jako dobro poznaje, ugraditi u A momčad. Sad nakon ovog, među spomenute, na crnu listu, mogao bi doći i Said.

Ahmed Said jedna je od najvećih zvijezda kluba, na Transfermarktu mu je procijenjena cijena 1,5 milijuna eura. Ove je sezone u 17 utakmica za Bijele u kojima je nastupio zabio 7 golova. Bitan je za momčad, bitan je za golove i agresivnost u napadu i Said treba Hajduku i Oreščaninu. Stoga, smirivanje situacije bilo bi najbolje za sve.