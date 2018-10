KEK VIŠE NIJE TRENER RIJEKE: Nakon poraza od Gorice dao ostavku; ‘Najodgovorniji sam, čuo sam se s Miškovićem i odlazim’

U utakmici 10. kola Prve HNL u Velikoj Gorici su nogometaši Gorice pobijedili Rijeku s 2-1, a nakon toga je trener Rijeke Matjaž Kek dao ostavku

Nakon što je Rijeka izgubila od Gorice, dugogodišnji trener Rijeke Matjaž Kek dao je ostavku. “Podnosim ostavku jer sam najdogovorniji sam za rezultate. Čuo sam se s predsjednikom Miškovićem, Matjaž Kek više nije trener Rijeke”, rekao je Kek novinarima, ali nije odgovarao na pitanja.

Gorica je preokretom kod kuće pobijedila Rijeku s 2-1 i došla na četvrto mjesto ljestvice, dok Riječani već šestu utakmicu zaredom u HNL-u ne znaju za pobjedu.

Riječani vodili pa izgubili preokretom

Riječani su poveli u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je kontakt Špičića i Gorgona sudac Jović okarakterizirao kaznenim udarcem, iz kojeg je rutinirano zabio Jakov Puljić. U 54. minuti Gorica je izjednačila preko Lukasza Zwolinskog, koji je stigao prvi do lopte nakon što je udarac Mohammeda kratko odbio vratar Sluga. Bio je to Poljakov sedmi gol u prvenstvu. U 80. minuti Nigerijac Believe Atiewen pogađa iz blizine za potpuni preokret Velikogoričana.

U 84. minuti sudac Jović svira i drugi kazneni udarac za Rijeku, a opet je krivac bio Špičić koji je srušio Čolaka. I opet je penal pucao Puljić, no ovaj put vratar domaćina Kahlina je obranio njegov udarac i sačuvao pobjedu Gorice.