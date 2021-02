‘Poslije Dinama htio sam pokazati inat, to je bila mladenačka ideja’

Mladi hrvatski nogometaš Marko Iharoš otkrio je u razgovoru za Sportske novosti kako je prije nekoliko bio blizu potpisivanja ugovora sa Partizanom dok je na klupi crno-bijelih sjedio Marko Nikolić.

Ovaj mladić, inače dijete Dinama, bio je jedno vrijeme bez kluba nakon odlaska iz Zagreba i pojavila se opcija da prijeđe u Partizan preko Teleoptika. Iako ima tek 24 godine, njegova karijera već sad je ‘krimi priča’. Upravo se Iharoš nametnuo u jednom trenutku kao pick broj 1 za mjesto nasljednika Šime Vrsaljka na poziciji desnog beka.

Marko Iharoš igrao je u Slavenu Belupu gdje su ga pratitelji HNL-a mogli vidjeti u 11 utakmica tijekom 2018. i 2019., a trenutačno je u mađarskom Budafokiju. Bio je standardan reprezentativac u mlađim uzrastima u generaciji s Alenom Halilovićem, a s juniorima Dinama 2016. stigao je do četvrtfinala Lige prvaka.

“Bio sam predodređen za nasljednika Šime Vrsaljka, ali još nisam star, imam se pravo i dalje nadati. Prošlo je šest i pol mjeseci kako sam polomio križni ligament koljena, a za destak dana ću konkurirati za momčad. Vraćam se”, kazao je Marko Iharoš novinaru SN-a koji prati reprezentaciju Hrvatske…

“Dinamo je moja najveća ljubav, a najveće razočaranje bilo je kad su doveli Stojanovića. Počeo sam u Trešnjevci, u Dinamo sam došao sa devet godina. Neke sam stvari trebao prešutjeti, uvijek sam imao visoko mišljenje o sebi, a poslije me život klepnuo. Možda tada nisam ni zaslužio mjesto u Dinamu, ali vjerujem da ću jednog dana zaslužiti. Sad nakon svega više bih volio igrati u Dinamu nego u Juventusu. Nedostajao mi je netko tko bi me usmjerio. Mislio sam da su svi protiv mene, a Dinamo ne prašta. Ako gunđaš dođe novi”, istaknuo je Iharoš, odgovorio na pitanje novinara zašto se nije probio u Dinamu? Marko Iharović prvi je Hrvat nakon rata koji je odabrao beogradski Partizan…

“Poslije Dinama htio sam pokazati inat, to je bila mladenačka ideja. Bio sam više puta u Beogradu privatno, upoznao sam neke ljude i oni su mi to predložili, iako roditeljima nije bilo drago. Sve je bilo idealno, odlično sam primljen, međutim, trener Nikolić mi je otvoreno rekao da neću biti prva opcija, jer desni bek je kapetan ekipe. Nudili su mi da odem u Teleoptik. Čak sam razmišljao ostati boriti se u Partizanu, u 2. srpsku ligu nisam htio, no tada je došla ponuda trenera Slobodana Krčmarevića iz Rudara iz Velenja. Tako da za Partizan nisam ni potpisao, već sam otišao u Sloveniju”, rekao je Iharović i nastavio:

“Igrao sam svoj najbolji nogomet, zabio gol sezone, tada sam imao ponudu Kaiserslauterna, ali davao je samo 150.000 eura odštete što Srbima, koji su bili investitori u Rudar, nije odgovaralo. Tražili su 300.000. Međutim, kad je došlo ljeto nekoliko igrača Rudara optuženo je za namještaje utakmica. Srbi investitori su izbačeni iz kluba, svi smo dobili slobodne papire. I Dominik Glavina i ja šest mjeseci bili smo bez kluba. Nisam htio ostati u toj močvari, a propao mi je transfer u APOEL”.