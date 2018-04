OZLJEDA REBIĆA JE OZBILJNA: Poznato je koliko će izbivati Vatreni za kojeg je izbornik rekao da je izgurao Perišića iz prvih 11

Poznato je koliko će Ante Rebić izbivati s travnjaka

Hrvatski reprezentativac i napadač Eintrachta Ante Rebić provest će izvan terena mjesec dana zbog ozljede zadobivene na nedjeljnoj utakmici kod Werdera, stoji na web-stranici kluba iz Frankfurta.

Rebić se ozlijedio u 38. minuti susreta u Bremenu, a naknadnim pregledom ustanovljena je ruptura mišića lista potkoljenice zbog koje će morati pauzirati četiri tjedna. Dvadesetčetverogodišnji Splićanin je ove sezone u odličnoj formi, a bio je najbolji igrač hrvatske reprezentacije u pobjedi protiv Meksika (1-0) prošli tjedan u Dallasu. Bio je, zapravo, toliko dobar da je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice spremno ustvrdio:



“Rebić je odigrao fantastično na svojoj poziciji i preskočio Ivana Perišića, neka sada Perišić preskoči njega.”

Za reprezentaciju je dosad Rebić odigrao 14 utakmica i zabio jedan gol, a sam utakmicu protiv Meksika ovako prokomentirao:

Problem za Kovača

“Zadovoljan sam, no moglo je biti bolje. Nedostajao mi je taj gol ili asistencija, bilo je prilika za te stvari i trebao sam biti konkretniji. No, mislim kako sam po pitanju volje i angažmana bio na pravoj razini, svima pokazao da mogu pomoći. To mi je najbitnije, vjerujem da sam izborniku dokazao da može računati na mene.”

I dok Daliću hoće, treneru Niki Kovaču neko vrijeme neće moći. Inače, Eintracht je izgubio u Bremenu (1-2), a osim Rebića bivšem hrvatskom izborniku se na toj utakmici ozlijedio i Marco Russ. Eintracht je sve dalje od mjesta koje vode u Ligu prvaka i nakon 28 kola je šesti na ljestvici.