ODNOS SRNE I ŠAHTARA VIŠE NIJE BAJKA: Vlasnik kluba naljutio se na bivšeg kapetana Vatrenih, stiglo je vrijeme za rastanak

Dres samo dva kluba kroz svoju je profesionalnu karijeru nosio bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna. Karijeru je započeo u splitskom Hajduku 1999. godine, a već 2003. preselio u Šahtar iz Donjecka čiji je i danas član.

Status ikone dosegao je ondje Srna, davno još postao kapetan kluba s kojim je osvojio devet ligaških naslova, sedam njih u Ukrajinskom kupu, osam u tamošnjem Superkupu, ali i Kup UEFA u sezoni 2008/09. U danima kad je bio na vrhuncu igračke moći tražili su ga jaki europski klubovi pa je tako kroz medije seljen u minhenski Bayern, londonski Chelsea pa i Barcelonu, no Srna je ostao vjeran ukrajinskom klubu.

Nije sve bajno

Ondje je i danas kad mu karijeru u završnoj fazi koči pad na dopinškom testu iz ožujka prošle godine. Pisalo se nedavno da Srna ima trenerske aspiracije i da mu se smiješi posao na klupi kijevskog Arsenala, da sve to ‘blagoslivlje’ Rinat Ahmetov, vlasnik i predsjednik Šahtara koji samo čeka da Srna i trenerski stasa pa da ga dovede i na klupu svog kluba.



No, Srna još uvijek je, ili će to točnije uskoro opet biti, igrački aktivan. Ugovorno je za klub vezan do kraja lipnja ove godine, ali, javljaju ukrajinski izvor, više i ne tako omiljen ondje. Navodno mu je Ahmetov zamjerio ponašanje tijekom afere u koju je Srna upleten, a i prije samog pada na doping-testu nije postojala ideja produljenja suradnje.

Srna od lipnja ima pravo priključiti se klubu sa pripremama, a u kolovozu bi mu bilo dopušteno i nastupanje za momčad. Čini se, ipak, da od svega neće biti ništa.