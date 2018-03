ODBILI 12 MILIJUNA EURA ZA NJEGA, ALI MALI VATRENI BI VOLIO OTIĆI: ‘Drago mi je da me velikan želi i da me se pita otišao bih’

Već neko vrijeme Duje Ćaleta-Car kuca na vrata seniorske hrvatske nogometne reprezentacije

U nedjelju se pročulo da je Red Bull Salzburg odbio dvanaest milijuna eura od moskovskog Spartaka za transfer Duje Ćaleta-Cara, 21-godišnjeg hrvatskog stopera s kojim je u redovima stigao do tri uzastopne dvostruke krune, no to i ne znači da od posla između dva kluba ništa neće biti.

Siječanjski prijelazni rok tek je otvoren i svašta se tu još može događati, a to ‘svašta’ uključuje i izdašniju ponudu iz Moskve koju RB Salzburg ne bi odbio. Sam hrvatski branič, pak, nema ništa protiv baš takvog raspleta priče.

MLADI HRVATSKI BRANIČ JE TRAŽENA ROBA: Salzburg odbio bogatu ponudu za njega jer žele zaraditi puno više



Korak više

“Dobio sam informaciju od menadžera da se zanimaju za mene, razgovarali smo, ne znam što da vam kažem. Počinjem normalno pripreme s RB-om, prijelazni rok je do 31. siječnja, ako se nešto dogodi OK, ako ne ostajem ovdje i naporno dalje treniram za nove izazove koji me očekuju. Da se mene pita, išao bih u Spartak. To bi bio korak više u mojoj karijeri, kvalitetnija je liga, sigurno su uvjeti bolji, ali ako se ne dogodi, ništa zato, neću se raočarati, neću pasti glavom, nego ostajem naporno raditi, i nadam se, ako Bog da, da će doći možda i bolja ponuda”, kazao je hrvatski nogometaš za Sportske novosti priznavši i da je visina ponude priznanje za ono što pruža na travnjaku.

“Je, to mi je kompliment, ujedno i poticaj. Drago mi je da me tako velik klub želi i da daje toliko puno za mene.”

Pašalić ga očekuje

Moskovski Spartak u svojim redovima ima hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića. Ćaleta-Car priznaje da je sa sunarodnjakom razgovarao o mogućem transferu.

“Jesmo. Popričali smo, rekao mi je sve najbolje o klubu, o gradu, rekao je da su uvjeti kao da je Real Madrid. Na vrhunskoj razini. Kaže da me očekuje tamo (smijeh). Vidjet ćemo. Bilo bi odlično i meni i njemu da budemo u istom klubu, znamo se iz mlade reprezentacije, prijatelji smo i izvan terena, sigurno kad bih mu se pridružio da bi i njemu bilo lakše, ne samo na utakmicama nego i u svakodnevnom životu, iako je on već u Rusiji neko vrijeme pa zna kako stvari funkcioniraju. Ali, ponavljam, ne opterećujem se.”