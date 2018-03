NEMIRNI DANI IGORA BIŠĆANA: Momčad mu je prva u slovenskom prvenstvu, ali vlasnik kluba kao da ga ‘minira’

Trebalo bi biti idealno, ali daleko je od toga

Odličnu je igračku karijeru imao Igor Bišćan, bivši hrvatski nogometni reprezentativac koji se na europsku scenu probio igrama u Dinamu, a trofej najveće vrijednosti, onaj u Ligi prvaka, dohvatio s momčadi Liverpoola. Odlično mu ide i u trenerskoj karijeri.

U prošloj je sezoni 39-godišnji Bišćan izveo sastav Rudeša iz drugoligaškog društva u hrvatsko nogometno prvenstvo, a potom prihvatio ponudu ljubljanske Olimpije. Trenutačno je njegova momčad ondje i vodeća sa četiri boda prednosti u odnosu na Maribor koji ima utakmicu manje. Ipak, nije sve idealno, otkriva Bišćan, a prenose Sportske novosti.

Otpušteni dvojac

Naime, vlasnik kluba Milan Mandarinić je tijekom tjedna otpustio direktora marketinga i komunikacija Tilena Trotovšeka kao i tehničkog direktora momčadi Josipa Kovačevića. Nisu time zadovoljni niti igrač niti sam Bišćan, budući da je dvojac, navodi se, bio omiljen kod igrača.



“Iskreno, to su bili ljudi koje smo voljeli u našem krugu, u našoj momčadi. Zato je taj potez bio šok za mene i za sve. Bili su to momci na koje smo navikli, obojica u svakom pogledu na svom mjestu. Kako po ljudskoj naravi, tako i po stručnom znanju. No mi nismo tu da vodimo politiku kluba, što jest, jest. Usredotočeni smo na posao koji radimo i želimo ga napraviti na najbolji mogući način”, kazao je Bišćan ipak svjestan kako stoje stvari.

Olimpijin dres nosi nekoliko hrvatskih igrača, među kojima i bivši povremeni reprezentativac Leon Benko.