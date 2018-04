HRVATSKI GOLMAN OTVORIO DUŠU: ‘Nismo svi savršeni, svi tražimo svoj komad sreće, a ja od Engleske nisam odustao’

Matej Delač ima novi klub, a osvrnuo se na dosadašnji dio karijere

Osam godina Matej Delač bio je član Chelseajeve nogometne momčadi, tih je osam godina proveo po posudbama, a jedno se vrijeme vodio kao igrač s najduljim ugovorom u klubu. Premda priliku ondje nikad nije dobio.

Kao slobodan igrač Delač je nedavno potpisao ugovor sa danskim Horsensom. Pred njim je novi početak.

“Bilo je to lijepih osam godina, uvijek možeš reći da je moglo biti i bolje i gore, ali ja sam zadovoljan. Oprostio sam se s momcima u WhatsApp grupi za igrače na posudbi i poželjeli su mi sreću. To je to. Nije mi bilo lako jer prošlu godinu nisam igrao i ovo mi je velika prilika u Danskoj”, priznaje Delač za nogometni portal Goal i otkriva zašto Danska:



‘Imao sam ponude…’

“Imao sam ponude, ali odlučio sam ne prihvaćati ih jer ili nisu bile privlačne za mene i moju obitelj ili pak za moju karijeru. Imamo bebu i htio sam dobru ligu u nekoj dobroj državi. Pronašli smo to u Danskoj, a trener i stožer vjeruju u mene.”

HRVAT NAPUSTIO CHELSEA: Bio je najdugovječniji član engleskog velikana, a sada je sreću pronašao u Danskoj

Počeci u londonskom klubu bili su mu teški. Kaže da je veliku pomoć tada pružao Petr Čech.

“Petr mi je doista puno pomogao, posebno u prve dvije godine. Sve mi je bilo novo i nije bilo lako adaptirati se na engleski nogomet kad dođeš iz manje lige kao što je hrvatska. Pomogao mi je savjetima i svime. Čak mi je i pronašao klub u Češkoj. I dalje smo u kontaktu, vrlo je važna osoba u mojoj karijeri. S Nemanjom Matićem igrao sam na posudbi u Vitesseu, Nemanja mi je pomogao u prvoj godini izvan Hrvatske, a njegov brat Uroš poželio mi je dobrodošlicu u Dansku.”

Što znači biti dio Chelseajeve obitelji i kako se odnose prema igračima koje šalju na posudbu otkrivaju ove riječi hrvatskog 25-godišnjeg vratara:

Ne odustaje od engleskog nogometa

“Ljudi iz kluba prate pomno svakog igrača, analiziraju i šalju feedback o svakoj utakmici. Dolaze ti i u posjet u klub. Biti dio obitelji Chelseaja doista je velika stvar. Nismo svi savršeni da odmah možemo igrati za Chelsea, samo 23 mogu biti registrirani, a svi tražimo svoj djelić sreće. Kad te Chelsea pozove, teško je odbiti. Chelsea ima plan za svakog igrača, ali naprosto nije lako ući u prvu momčad. A taj sustav posudbi je jako dobro razrađen, prošle smo sezone čak imali zajedničke pripreme i neke prijateljske utakmice, kako bismo spremni dočekali svoje nove destinacije.”

Iako u Engleskoj nikad nije dobio priliku, od engleskog nogometa Delač ne odustaje.

“Glavna mi je ambicija u karijeri bila doći u Englesku, I prije Chelseaja, imao sam neke ponude. Engleska mi je i dalje san, nadam se da će dvije države riješiti odnose da mogu dobiti radnu dozvolu jer san mi je vratiti se i igrati u Engleskoj. Premda više nisam član Chelseaja, neću prestati sanjati o engleskom nogometu. Sad sam fokusiran na Horsens , da se pokažem, igram i nikad ne znate, nogometna se karijera vrlo brzo mijenja”, poručio je za kraj.