ĆIRO O KINESKOM NOGOMETU: ‘Solarni’ način plaćanja i kako je od Kineza zaradio bonus

Ćiro ima jedinstven način poslovanja

Nakon samo mjesec dana kineske avanture Mate Maleš mogao bi se vratiti u Hrvatsku. Pisalo se, klub za koji je potpisao, Dalian Yifang, je u svoje redove doveo iz Atletico Madrida belgijskog napadača Yannicka Carrasca (24) i argentinskog veznjaka Nicu Gaitana a registrirao još Jose Fontea i Nyashu Mushekwija čime i ispunio kvotu od četiri stranca. Maleš je u toj priči postao višak.

Što se događa u kineskom nogometu u kojem novca ne manjka prisjetio se Miroslav Ćiro Blažević koji je i sam bio dio avanture u kojoj su Kinezi krenuli u izgradnju lige i stvaranja igrača za koje se nadaju da će jednog dana biti ravnopravni najboljim svjetskim nogometašima. Doduše, bilo je to ranije i stvari nisu tako funkcionirale. Posebice ne u njegovom primjeru.

‘Lovu na sunce’

“Tad su Kinezi bili u povojima, nogomet je tek postajao hit. Ali, sine, ja uvijek imam jedan refleks da preduhitrim moguće crne scenarije. Tako sam rekao i Kinezima: ‘Slušajte, kod mene je samo solarno plaćanje. Lova na sunce!’. I tako je i bilo. Nisu mi ostali dužni ni lipe!”, prenosi 24sata.hr riječi Blaževića koji je 2009. godine trenirao jedan klub iz Šangaja prije no što se prihvatio vođenja kineske olimpijske reprezentacije.



I tu je dobio novac na željen način, ali i otkrio:

Znak zahvale

“Ne samo to nego dvije godine nakon što sam napustio Kinu, njihov nogometni savez imao je sjednicu o rezultatima, gledalo se koliko je momčad napredovala… I vidjeli su da momčad koju sam im ja ostavio postiže sjajne rezultate. I na toj sjednici odluče da me moraju nagraditi. Zovu me i kažu: ‘Gospodine Blaževiću, u znak zahvale dobit ćete još 100.000 eura!’. I ja pošaljem sina u Kinu, a oni ga uredno prime, plate… Prema meni su bili izuzetno pošteni”, prisjetio se Blažević.