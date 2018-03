BIVŠI DINAMOV KAPETAN ISKREN I KAD JE NA STUPU SRAMA: ‘Zasluženo sam kažnjen pregledavanjem snimke, VAR je dobra stvar’

Bivši kapetan zagrebačkog Dinama spremno priča o svojim pogreškama

Sigurno je velik broj onih koji bi se sakrili i zaboravili javiti na telefonski poziv nakon situacije iz koje su ponijeli ulogu negativca, no Domagoj Antolić nije među takvima. Bivši kapetan zagrebačkog Dinama, danas član Legije ružnim je prekršajem skrivio crveni karton i usmjerio svoju momčad u 0-2 poraz prije nekoliko dana u ogledu protiv Jagiellonije. Za Sportske novosti je spremno progovorio o tome.

“Crveni karton je čist, moram to priznati. Nije bilo nikakve namjere, dogodilo se, svjestan sam da sam zaslužio kaznu. Najvažnije je da ozljeda nije teška, da je Frankowski živ i zdrav. U prvom trenu sam i ja mislio da je malo pretjerao, uzviknuo sam ‘pa nije ništa, stao sam mu na prst’. U redu, žuti karton, nema problema, ali crveni…. No, onda sam vidio snimku i, reći ću ti to, pravedno je sudac presudio, zaslužio sam crveni karton i tu nema dvojbe. Pričao sam i s Frankowskim, ispričao mu se, shvatio je da tu nije bilo namjere i, to je to”, iskren je bio Antolić koji je kazao i ovo:

Dvije utakmice kazne

“Dobio sam prvo žuti karton. Za start na prst, kako sam ja mislio tada, to je adekvatna kazna. Onda je sudac dobio signal od ljudi koji nadgledaju VAR i kad je pogledao snimku dao mi je crveni karton. Ma, VAR je, ipak dobra stvar, moram to reći. U utakmicama kad ga nije bilo, mi smo bili oštećeni, sad se pokazao dobrom stvari. U startu možda i nisam bio pobornik tog gledanja snimke, činjenica je i da se prekida igra, utakmica traje 97-98 minuta minimalno. Ali, da VAR uspije riješiti dvojbe, u većini slučajeva, svakako. Ako je bit da bude što manje repova, onda je VAR dobar, vidio sam to dosad u Poljskoj. Da, usporava igru, ruši ritam utakmica, ali sudačke odluke jesu pravednije nego ranije.”

30' #LEGJAG 0:0 Tylko przez 13 minut @LegiaWarszawa grała w jedenastu. Czerwoną kartkę otrzymał Domagoj Antolić. pic.twitter.com/HNlP2RaosO — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) February 27, 2018

Antolića vjerojatno očekuje kazna zabrane igranja dvije utakmice. Ne buni se, smatra ju, svjestan onoga što je napravio, zasluženom.