NAŠ POSLJEDNJI UGODNI RAZGOVOR SA CICOM: ‘Moj Niko je dobro, hakla onako za dušu, a Bjelica sve drži pod kontrolom u Dinamu’

Posljednji intervju Zlatka Cice Kranjčara za Net.hr

Sve nas je duboko potresla vijest kako je legendarni as i izbornik Hrvatske, vrsni trener, istinska nogometna ikona Zlatko Cico Kranjčar, umrla u 65. nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo u Zadru, nakon čega je prebačen na KBC Merkur gdje je i preminuo. Nedavno smo ga nazvali, nije nam se javljao… Onda smo za vikend dobili i vijest kako je Cico jako loše i kako je prebačen u Zagreb.

U Dinamu od svoje desete godine

Kranjčar stariji je bio u Dinamu od svoje desete godine života i u njemu je ostao kao igrač sve do 1983. godine. Trener Mirko Bazić doveo ga je u prvu momčad slavnih zagrebačkih plavih, a u prvoj je postavi od 1974. Prva utakmica koju je odigrao bila je ona u hrvatskom derbiju protiv splitskog Hajduka.

Ukupno je Cico odigrao 261 utakmicu u prvenstvu, 28 u Kupu te 18 u europskim kupovima za Dinamo te postigao 98 golova u prvenstvu. S Dinamom je 1981./1982. osvojio naslov prvaka, a odigrao je više utakmica u Kupu europskih prvaka, Kupu UEFA i Kupu pobjednika kupova. S Dinamom je došao do naslova osvajača Kupa maršala Tita 1979./1980. i 1982./1983., finala Kupa maršala Tita 1975./1976. i 1981./1982. Bio je i ostao istinska klupska legenda, lice s postera generacija plavih kibica…

‘Istinska veličina u svakom pogledu’

Cico Kranjčar dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar” 2005. godine. Svoju je veličinu Cico pokazao potezom fair-playa 3. svibnja 2012. u utakmici iranskog prvenstva 2011./2012. godine, kad je naredio svom igraču koji je trebao izvesti jedanaesterac neka ga promaši, jer je sudac dosudio jedanaesterac u okolnostima u kojima ga uopće nije trebao dosuditi. Jedinstvena persona na terenu i van njega, govore nam njegovi suigrači i prijatelji danas.

Posljednji ugodni razgovor s njim Net.hr je napravio 6. studenog 2019. godine, nakon što je svoj posao na klupi iranske olimpijske reprezentacije završio 1. lipnja zbog sankcija, odnosno nenabave deviza…

“Uglavnom sam u svom domicilnom okruženju na Dobrom dolu, pa se malo prošetam Trgom, odem do Kaptola, pa malo do supruge u galeriju i tako”, kazao nam je bivši igrač i trener Dinama Zlatko Cico Kranjčar koji je disao Dinamo u svakom pogledu. U to vrijeme, uoči sraza Lige prvaka na Maksimiru između Bjeličinog Dinama kojeg je hvalio i Šahtara, one infarktne utakmice koja je na kraju završila 2:2.

O svom voljenom sinu Niki

Nikad Plavi nisu bili nadomak proljeću u Europi kad su nastupali u Ligi prvaka kao te godine, u kojoj j i jedna Atalanta u Zagrebu osjetila moć zagrebačkih nogometaša. U prošlosti Dinamo je bio samo prolaznik u elitnom natjecanju, ali dolaskom Bjelice na klupu Modrih to se uvelike promijenilo. Dinamo je zaigrao ratnički nogomet s ozbiljnom dozom samopouzdanja koju je osječki strateg utkao u svlačionicu plavih lavova, pisali smo tada…

“Bjelica sve drži pod kontrolom, u taktičkom smislu da se privikavaju na određene zadaće. Zbog toga, kao i zbog dobrih rezultata sam optimist. Dinamo cijelu godinu igra odlično. Čak niti igrači koji su bili po reprezentacijama nisu izgubili svoju formu poput Olma, Oršića, Petkovića… Povratak Ademija nakon ozljede bio je vrlo bitan, s njim se dobilo na kvaliteti, sigurnosti i opasnosti u veznom redu. On je pokazao da i iz drugog plana može biti opasan. Mislim da je Ademi i odličan vođa, pravi kapetan momčadi. Treba izbjeći poraz, Šahtar je dobra momčad, ali uz našu publiku koja je uvijek bila 12. igrač Plavih, kao i onu igru iz Harkiva, možemo se nadati dobrim stvarima, može se dogoditi jedan Celtic, Ajax itd…”, objašnjavao nam je stručni Cico.

Na kraju razgovora pitali smo ga gdje je nestao Niko Kranjčar, kako je on? “Nema ga baš u medijima pa se pitamo je li s nekad najvećim talentom hrvatskog nogometa sve u redu”, mislili smo si tada…

“Niko je dobro. Kao što znate, prije nekih godinu i pol dana završio je nogometnu karijeru. Stalno je na putu London – Zagreb. Kreće se u Zagrebu sa svojom generacijom, malo si haklaju, onako malo za dušu… Iako, njegovo koljeno ne može puno izdržati jer mu se uvijek malo pojavljuju posljedice operacije i ligamenata. Ali, hakla si i tenis i tako. E sad, hoće li ostati u nogometnim vodama, to treba vidjeti… On ide na akademiju HNS-a i sad želi to apsolvirati i doći do licencije, a hoće li se u tih dvije ili tri godine pojaviti u njemu velika želja, ne mogu reći. Nije tako jako zagrijan da možda eventualno krene tatinim stopama ili bivših nogometaša koji su imali i koji imaju taj neki slijed. Možda bi ga više zanimao nogometni menadžment, neki put Zvonimira Bobana. Vidjet ćemo kako će se sve to razviti”, bile su njegove zadnje riječi našem portalu. OVDJE možete pročitati naš čitav razgovor s Cicom…

Zbogom i doviđenja dragi naš Cico!