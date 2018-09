NAŠ HAJDUK ODGOVORIO JELIČIĆU: Posebno ih je zasmetao onaj dio o 40,000 ovaca koje plaćaju članarinu. A zanimljivo je što mu nude

‘Može se informirati iz legitimnih izvora, ne samo iz usta Igora Štimca’

Joško Jeličić se nedavno osvrnuo na zbivanja u hrvatskom nogometu pa je tako prokomentirao Dinamo kazavši da u klubu otkako nema Zdravka Mamića caruju osmjesi, ali i hrvatsku reprezentaciju za koju je rekao da igrom nije zaslužila srebro na Svjetskom prvenstvu. Kazao je i da Zlatko Dalić zna da je pogriješio odlučivši se na ostanak na klupi Vatrenih, a spomenuo je i Hajduk. Udruga Naš Hajduk od njega je dobila ovo:

Ovce

“S jedne strane imamo situaciju da Igor većinu stvari koje artikulira je apsolutno u pravu, međutim mislim da se spušta na njihov nivo što je njemu nepotrebno. S druge strane imamo neke ‘no name’ likove koji su došli do nekakvih pozicija o kojima se više priča nego o igračima Hajduka. Ljudi lakše prepoznavaju nekakvog Rilova nego veznog igrača Hajduka, ali moram i ovo reći…”

“Neću reći da im se divim, ali zavidim tim ljudima. Znači, oni imaju 40.000 ovaca koji plaćaju članarine s kojima kupuju dionice kluba. Za to treba itekako i znanja i pameti. Malo sam ciničan jer me sve to boli, najvažniji je Hajduk, a on nije zaslužio da bude meta svih tih prepucavanja i svega ružnog. Rilov naziva Štimca neprijateljem?! Tko je on, tko mu je dao pravo da određuje prijatelje i neprijatelje kluba?”

Odgovor

Udruga se oglasila putem Facebooka, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Joško Jeličić, dosadašnji ‘stručni komentator’ HTV-a koji je odnedavno angažiran na PlanetSportu, u danas objavljenom intervjuu uvrijedio je 40 tisuća članova HNK Hajduk Split nazvavši ih ‘ovcama koje plaćaju članarinu’, a pored toga je izrekao i neistinitu tvrdnju kako se tim novcem ‘otkupljuju dionice kluba’.

Naš Hajduk nema namjeru polemizirati s njim niti se spuštati na njegov nivo. No, od tvrtke u kojoj je angažiran službeno ćemo zatražiti objašnjenje stoji li iza ovakvih tvrdnji svog suradnika, kao i iza javnog vrijeđanja velikog broja građana Republike Hrvatske, između ostalog i onih koji su se odlučili za plaćanje i njihovih usluga.

Bolje obrazovanje

Također, upoznat ćemo ih s činjenicom da njihov ‘stručni komentator’, barem ako je suditi po navedenom intervjuu, o projektu demokratskog Hajduka, mehanizmima upravljanja i svim drugim procesima očigledno ima manje znanja u odnosu na bilo koju od spomenutih 40 tisuća ‘ovaca’.

Samom Jošku Jeličiću poželjet ćemo znatno bolje obrazovanje kao preduvjet bavljenja javnim poslom i u tom smislu, javno mu nudimo edukaciju, dobrodošao je na bilo koju od naših javnih tribina gdje može uživo i vidjeti one koje naziva ovcama i pitati sve što ga o modelu zanima. Sasvim sigurno bi mu bilo korisno informirati se iz legitimnih izvora, osim iz usta svog vjenčanog kuma Igora Štimca.”