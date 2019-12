‘Ni sudac ni VAR, niti nadležni nisu vidjeli grešku veznog igrača Barce‘

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić (31) u središtu je pisanja španjolskih medija i rasprava nakon jučerašnjeg El Clasica (Barcelona i Real odigrali su nulu). Rakitić je nakon susreta bio tema brojnih rasprava zbog jedne sporne situacije iz 18. minute u kojoj je povlačio za dres Realova braniča Raphaëla Varanea u kaznenom prostoru. Varane je pao i Madriđani su tražili najstrožu kaznu, međutim glavni se sudac Alejandro Hernández Hernández nije oglasio.

‘Na VAR snimci bi to bio penal. Gdje je VAR?!’

Rakitić je nakon dvoboja kazao kako u takvim situacijama “svatko gura na svoju stranu”…

“Normalnoda je tako”, izjavio je Ivan Rakitič.

No, bivši španjolski sudac Andújar Oliver rekao je za Radio Marcu da je “Rakitić jasno povukao Varanea“.

“Na VAR snimci bi to bio penal. Gdje je VAR?!”, upitao se Oliver.

Madriđani tražili dva penala

Kako bilo, sudački eksperti redom su konstatirali da je jedanesterac bio. No, pitali su se nešto o tome sudac Hernández i VAR i oni nisu to tako vidjeli… U četvrtak ujutro madridska Marca, inače Realovo “glasilo”, na svom web izdanju piše kako Real Madrid nije imao povjerenja u Hernándeza Hernándeza i Burgosa Bengoetxea i navedeno se pokazalo – opravdanim!

Madriđani su tražili dva penala, oba na Raphaelu Varaneu u prvom poluvremenu koji nisu bili svirani, na ogorčenje igrača Real Madrida. Ljutnja je bila takva da je čak i legendarni bivši nogometaš Reala Emilio Butragueño, obično suzdržan, ‘zagalamio’ nakon utakmice.

“Teško je shvatiti da tehnologija koja je na raspolaganju sucima nije korištena. To je vrlo neuredno i neugledno. To su dvije vrlo jasne situacije. Ako je sucima na raspolaganju tehnologija, iskreno kao nogometni navijač moram naglasiti kako VAR onda mora intervenirati. Ne znam razgovor koji su vodili šefa VAR sobe i sudac, ali morate to provjeriti, ili vam kažu da se ništa nije dogodilo ili da je. Slike privlače pažnju “, rekao je Emilio Butragueño i dodao:

‘VAR intervenira kada je situacija jasna u nejasnoći’

“Da se razumijemo, tehnologija mora biti prisutna kako bi pomogla sucu jer mu je nemoguće vidjeti sve što se događa. VAR intervenira kada je situacija jasna u nejasnoći, nejasno je da ovog puta nije intervenirao jer su se doogodile jasne situacije koje sudac nije mogao vidjeti. ”

Marca također ističe kako ljudi u VAR sobi nisu vidjeli očiti penal Rakitića na Varaneu, u jasnom zahvatu Hrvata…

‘Ljuti smo jer je sudac mogao pregledati igru, odnosno spornu situaciju’

“Ni sudac ni VAR, niti nadležni nisu vidjeli grešku veznog igrača Barce. Stoga su jasne Casemirove riječi:

‘Ljuti smo jer je sudac mogao pregledati igru, odnosno spornu situaciju. Nema problema izgubiti 30 sekundi da bi vidio u VAR-u je li to bio penal ili ne.”

“Ljutnja u Madridu”, piše Marca, “bila je monumentalna, epska. Do te mjere da je čak i službena web stranica kluba, obično neutralna, pokazala dio sporne situacije, koja su izričito spomenuta. Bijeli bijes nakon onoga što se dogodilo na Camp Nou pridružuje se već iznesenim žalbama za još dva susreta ove sezone. Protiv Mallorce, gdje je tražen penal koji je skrivio Brahim i protiv Betisa, u susretu u kojem su smatrali i još uvijek smatraju da je Feddal igrao rukom”.