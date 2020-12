NAPOLI SPREMAN PRODATI SVOJU ZVIJEZDU ZA 50 MILIJUNA EURA: Pregovori o produženju za još dvije sezone su zastali

On je stigao u Napoli u ljeto 2018. iz Betisa

Talijanski prvoligaš Napoli spreman je prodati španjolskog veznjaka Fabiana Ruiza (24) nakon što su pregovori o produženju ugovora ušli u “slijepu ulicu”.

Napoli spreman prodati Fabiana Ruiza

Španjolski veznjak ima ugovor s Napolijem do lipnja 2023. godine, a klub je pokrenuo pregovore o produženju za još dvije sezone, odnosno do lipnja 2025. No, pregovori su zastali, pa je sada Napoli spreman prodati Fabiana Ruiza, koji je u protekle dvije sezone bio standardni prvotimac i jedan od ključnih igrača kluba, objavili su talijanski mediji.

Real i Barcelona zainteresirani

Ove sezone Fabian Ruiz je skupio 14 nastupa u svim natjecanjima te je zabio jedan gol, ali u posljednjih pet utakmica bio je samo jednom u početnoj postavi.

On je stigao u Napoli u ljeto 2018. iz Betisa u transferu vrijednom 30 milijuna eura, a talijanski mediji tvrde da ga je Napoli spreman prodati za 50 milijuna eura, te da su zainteresirani Real Madrid i Barcelona.