U nedjeljnom dvoboju 17. kola Serie A Napoli je na svom stadionu s čak 6:0 nadigrao Fiorentinu i vratio se na treće mjesto. Strijelci su za Napolitance bili Insigne (5, 72pen), Demme (36), Lozano (38), Zieliński (45) i Politano (89), dok je momčad iz Firenze doživjela jedan od najgorih poraza u povijesti. Squawka Football javlja kako je ovo bila najveća pobjeda za Napoli protiv Fiorentine ikad u Serie A.

