Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren zamijenio je dres Liverpoola prošlog ljeta dresom ruskog Zenita, a na Anfieldu bi mnogi sad poželjeli da nije. Lovren je standardni član Zenita, dobiva veliku minutažu, a Liverpoolu upravo sad nedostaje obrambenih igrača, zbog čega trener Jürgen Klopp ima ogromnih problema.

Virgil Van Dijk je ozlijeđen, baš kao i stoperi Joe Gomez i Joel Matip, a po društvenim mrežama mogli ste pronaći proteklih tjedana navijače Liverpoola koji proklinju upravu jer se tako lako odrekla Lovrena.

Jako je čudna ta situacija jer Lovren u Liverpoolu nikad nije bio u potpunosti prihvaćen. Navijači su ga često kritizirali zbog svega onoga što je napravio, kao i onoga što nije napravio, no sad su svi zajedno promijenili ploču. Portal Liverpool.com, koji se bavi pitanjima vezanim uz Redse, u nedavnom članku piše kako je Lovren postao jedina opcija za pojačanje Kloppove obrane ove zime.

“Lovren je jedina realna opcija, iako on možda i nije opcija. Zenit će vjerojatno odbiti bilo kakvu ponudu, a Kloppu se takoĐer ne bi moglo to svidjeti. No, ako postoji i najmanja šansa za dovođenje Lovrena, Liverpool bi ju trebao iskoristiti“, piše novinar Dan Morgan koji naglašava kako su trentni stoperi Williams i Phillips previše propusni da bi igrali na ovakvoj razini.

Lovren ne želi doći

Problem je za Liverpool i to što je Lovren naglasio kako se on ne bi htio vratiti u Liveprool u jednom interjvuu koji je dao za ruski Sport Express.

“Ne, ne žalim što sam otišao. Moja odluka ovog ljeta je bila čvrsta – da napustim Liverpool i ne osvrćem se. Prošle sezone sam bio ljut jer nisam igrao, ali sad je sve drugačije“, rekao je Lovren za ruski Sport Express pa dodao.

“Mislim da ja nedostajem Liverpoolu više nego Liverpool nedostaje meni i Jurgen Klopp to zna. U kontaktu sam s njim, a nedavno mi je napisao da mu nedostajem”, zaključio je Lovren.