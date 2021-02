Momčad Osijeka je u prošlom kolu svladala Hajduk i stigla do devete uzastopne pobjede na svom stadionu

Nogometaše Osijeka nakon pobjede nad Hajdukom u sljedećem kolu očekuje novi derbi, gostovanje na Maksimiru kod aktualnog prvaka Dinama.

[FOTO] OSIJEK – HAJDUK 2:0: Moćne Bjeličine trupe pomele Splićane za prvo mjesto HNL-a; VAR drama u prvom dijelu

Momčad Nenada Bjelice trenutno se nalazi na drugom mjestu 1. HNL, s istim brojem bodova kao prvoplasirani Dinamo i trijumfom u Maksimiru zasjela bi na prvo mjesto.

Bjelica je momčad Osijeka preuzeo na početku ove sezone i na Gradskom vrtu stvorio ekipu koja je ozbiljen kandidat za naslov prvaka.

“Na sve što smo igrači i ja zajedno sa svojim stručnim stožerom do sada napravili, iskreno sam ponosan. Rezultati koje smo ostvarili daju nam za pravo i potvrđuju ono što već dugo naglašavam – kada smo pravi možemo se nositi, a i pobijediti, svakoga u HNL”, rekao je Bjelica u razgovoru za Sportske novosti.

Deveta pobjeda u nizu

Bjelica je zatim progovorio o susretu s Hajdukom, u kojemu je njegova momčad s 2:0 svladala Bijele.

“Osobno sam jako zadovoljan nakon što smo izborili i devetu uzastopnu pobjedu u Gradskom vrtu otkako sam u Osijek došao kao trener. No, ne opterećujem se rekordom, ostat će on do daljnjega zapisan, ali zašto ne reći kako očekujem da ćemo i u idućem nastupu u našem Gradskom vrtu opet izboriti pobjedu. Iako je utakmica s Hajdukom bila i prošla, za nas lijepo i uspješno, opet ću reći kako sam sretan što radim s ovim igračima. Može im se dogoditi, naglasio sam to nakon susreta s Istrom 1961 (a igra Bijelo-plavih bila je na udaru kritike o.p.), jedna slabija igra, ali protiv Hajduka su naši igrači pokazali kako su vrhunska momčad i skupina igrača koju krasi veliko zajedništvo. Sretan sam što ih vodim i što se ovako lijepi rezultati, ovakav pobjednički niz, događa u mome gradu”, rekao je pa najavio dvoboj s Dinamom, klubom na čijoj je klupi bio od svibnja 2018. do travnja prošle godine:

“Sve što me okupira je novi derbi, naše gostovanje kod Dinama. Od ponedjeljka je sav naglasak u radu na treninzima i razgovorima s igračima sastavni dio pripremanja za tu utakmicu.”

‘Tražimo još jedno pojačanje’

Na kraju razgovora Bjelica je najavio dolazak novih pojačanja u njegovu momčad.

“Uobičajeno je da pričam s predsjednikom. No, pogrešno je u medijima obznanjeno kako čekam spoznaju s koliko novca još mogu raspolagati u dovođenju igrača. Znam ja to odavno. Igrači koji su do sada k nama došli koštali su malo ili ništa, došli su bez odštete, a iz kluba je za poznati iznos otišao Ante Majstorović. Mogu reći da sam zbog svega u okvirima dogovorenog budžeta. Druga je tema što još uvijek radimo na odlaznim transferima dvojice naših dosadašnjih igrača, a i tražimo još jedno pojačanje. Uskoro će sve biti poznato”, zaključio je.