Nakon poraza od Jakirovića, Manchester United potpisao novog veznjaka

Mladi kamerunski veznjak Carlos Baleba (22) napustio je Brighton & Hove Albion i karijeru će nastaviti u redovima Manchester Uniteda, objavio je klub s Old Trafforda.

Kamerunski veznjak je potpisao petogodišnji ugovor koji uključuje mogućnost produženja na još jednu godinu, a iako klubovi nisu objavili financijske detalje ugovora, strani mediji navode kako je vrijednost odštete oko 80 milijuna eura.

Baleba je rođen u Kamerunu, a sa 18 godina je preselio u Lille. Prije tri godine postao je član Brightona čiji je dres nosio 112 puta postigavši četiri gola, dok za reprezentaciju Kameruna ima 16 nastupa.

Manchester United je otvorio sezonu porazom na gostovanju kod Hulla, kojeg vodi Sergej Jakirović, dok je Brighton na otvaranju slavio protiv Aston Ville 4-0.