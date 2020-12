NAKON DUGO GODINA DOGODILO SE ČUDO U BARCELONI: Pojavio se novi supertalent i ostvario je nemoguću misiju

Španjolci smatraju kako je Barcelona nakon dugo godina, praktički od tandema Xavi-Iniesta, dobila veznog igrača koji je kliknuo s Messijem

Nogometaši Barcelone slavili su s 3-0 na gostovanju kod Valladolida u utakmici 16. kola španjolske La Lige. Efikasno izdanje katalonske momčadi nagovijestio je francuski branič Lenglet pogotkom u 21. minuti. Na 2-0 je prednost gostiju povećao Danac Braithwaite.

U nastavku se u strijelce upisao i Lionel Messi koji je pogotkom u 65. minuti postao rekorderom po broju golova za jednu momčad (644), nadmašivši legendarnog Brazilca Pelea s kojim se izjednačio prije tri dana, kad je postigao pogodak u prvenstvenom dvoboju s Valencijom.

Međutim, glavna tema dana u Španjolskoj, konkretnije u njihovu najtiražnijem sportskom dnevniku, Marci, nije toliko Messijev rekord niti uvjerljiva pobjeda Barcelone, već nastup mladog Barceloninog ofenzivnog veznjaka, Pedrija.

‘Uspio je nemoguće’

Dakle, Španjolci smatraju kako je Barcelona nakon dugo godina, praktički od tandema Xavi-Iniesta, dobila veznog igrača koji je “kliknuo” s Messijem. Brojna su slavni veznjaci prodefilirali Barcelonom proteklih sezona, pojavljivala su se brojna mlada lica iz klupskog pogona, ali niti jedan svojim stilom igre nije odgovarao Argentincu. Pedriju je to uspjelo.

“Pedri je postigao nemoguće. On govori istim jezikom kao Messi”, naslov je Marcinog teksta u kojem opisuju zašto je Pedri toliko drag Messiju i zašto je njegova pojava važna za Katalonce.

“Messi je opet bio Messi, a razlog je upravo taj majušni igrač koji je tek napunio 18 godina. Ne pretjerano visok, fizičkim izgledom dosta zavarava jer čini se da je riječ o krhkom nogometašu, ali zapravio je sasvim suprotno. Pedri je zapravo najbolja vijest koja se Messiju mogla dogoditi. Što bliže on igra ‘desetki’ to je Messi sretniji. Protiv Valladolida se vidjelo da njih dvojica govore istim jezikom, a nije to bilo kakav jezik. Brojni su igrači svjetske klase igrali u Barcelonu, superstarovi, ali nisu se slagali s Messijem. Od Davida Ville, Ibrahimovića, Coutinha, Griezmanna”, piše tako Marca.

‘Najzaslužniji za preporod’

Dalje navode kako s Pedrijem to nije slučaj i da iz utakmice u utakmicu njegov odnos s Messijem postaje sve bolji.

“Pedri zna točno kada i gdje dati loptu Messiju. Izbacio je iz momčadi jednog Coutinha, a eto, nedavno je Camp Nou napustio taksijem i s plastičnom vrećicom u kojoj je nosio svoje stvari i to nakon što je zabio svoj prvi gol u Ligi prvaka. Skroman je, ne nosi slušalice, nema trendi majica i stilizranog odijevanja. Nije ga briga za to. Meč u Torinu je već bio nagovještaj onoga što Pedri može donijeti Barceloni. U Valladolidu je on bio možda i najzaslužniji za preporod Barcelone”.

“Zajedno s Messijem, asistirao je za prvi gol, omogućio drugo gol i režirao treći gol. Njih se dvojica stalno traže na terenu, igra je ponovo tečna i to podmazana talentom i vertikalnošću obojice. Pedri i Messi se razumiju bez da se pogledaju. Leu je trebalo ohrabrenje kada je u pitanju budućnost kluba, a Pedri bi mogao biti to ohrabrenje. Dašak je svježeg zraka, talent i vratio je glad Barceloni, glad za titulama”, zaključuje Marca.

