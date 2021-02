Akcelrod je počeo lažirati izvještaje s utakmica dok je još bio u srednjoj školi, te je proširio vijest da igra za rezerve PSG-a

Gregoire Akcelrod francuski je nogometaš koji je igrao za amaterski PSG u petoj ligi za koji se kaže da je ‘najgora amaterska liga u Francuskoj’. No, ovaj nogometaš je zahvaljujući svojim prevarantskim sposobnosti skoro zaigrao u Ligi prvaka.

Akcelrod je počeo lažirati izvještaje s utakmica dok je još bio u srednjoj školi, te je proširio vijest da igra za rezerve PSG-a.

Ovaj 38-godišnji nogometaš uspio je ući na Park prinčeva i slikati se u dresu PSG-a. Napravio je internetsku stranicu na kojoj je kopirao izvještaje o utakmicama Nicolasa Anelke, a ime slavnog francuskog napadača samo bi zamijenio svojim. Nudio se Arsenalu, Chelseaju i Manchester Cityju, ali odbili su ga.

Englezi su shvatili da je riječ o prevari

Dobio je prilike u nešto manjim engleskim klubovima: Norwichu, Swindonu i Bournemouthu. Zavrijedio je minutažu u prijateljskim utakmicama, čak je i postigao nekoliko pogodaka, ali su se Englezi brzo uvjerili da se radi o prevari.

Zatim je nastavio dalje. Francuz je 2009. godine odbio igrati u Luksemburgu jer je dobio poziv iz CSKA Sofije. Na treningu je pokazao dovoljno, pa mu je klub odlučio ponuditi ugovor na tri godine uz mjesečnu zaradu od oko 20 000 eura.

Navijači su shvatili da je riječ o lažima

No, navijačima CSKA-a sve je bilo sumnjivo pa su se na forumima PSG-ovih navijača počeli raspitivati o Akcelrodu. Parižani su im odgovorili da nikad nisu čuli za njega te da takav igrač nije igrao za PSG. Bugari su svoja saznanja podijelili s vodstvom kluba, koje je odustalo od potpisivanja Akcelroda kad su shvatili da su prevareni.

“Bio sam dva dana na probi u CSKA i trener je rekao mom agentu da mi žele dati ugovor. Čak sam se slikao u dresu CSKA i potpisao ugovor. No, oni su onda objavili na stranici da sam novo pojačanje i da sam bivši igrač PSG-a. No, tada su me fanovi PSG-a uništili. Pisali su klubu da nikad nitko nije čuo za mene i da nisam uopće igrao za klub. Rekli su da sam sve lažirao i da pogledaju moju internetsku stranicu. Na stranici je bilo nekih istinitih videa kao onaj iz Swindona, ali oko PSG-a je sve bila laž. Novinari su me razapeli i otkrili su da sam ‘lažnjak’. Narednog jutra sam spakirao kofere i otišao”, rekao je Akcelrod za Daily Mail.

Danas radi kao agent koji nudi savjete mladim igračima, a čak je napisao i autobiografiju pod nazivom ‘Pro At All Costs’.