‘Dečki, važem između vas dvojice’

Dnevni list Sportske novosti ovog tjedna objavljuju odabrane dijelove iz autorske knjige Zlatka Dalića ‘Rusija naših snova’ koja će od 8. prosinca biti na kioscima. Izbornik u njoj otkriva pozadinu veličanstvenog pohoda kroz Rusiju, njegov pogled iznutra, kako je pripremao, donosio odluke i vodio Hrvatsku do povijesnog pothvata.

‘Jedina dvojba za Nigeriju bila – Mandžukić ili Kalinić’

Ovog je puta izbornik, nacionalni heroj za milijune Hrvata, otkrio kako je donio jednu od najtežih odluka na SP-u. Dogodilo se to uoči prve utakmice na turniru protiv Nigerije. Na posljednjem sastanku uoči dvoboja, 16. lipnja ove godine (subota), na sam dan otvaranja turnira, izbornik je nabrijao svoje igrače kratkim filmićem. Također, u knjizi Dalić otkriva kako mu je jedina dvojba bila: Mandžukić ili Kalinić. Prvi je to igrao već na tri velika natjecanja, drugi se iskazao s Grčkom. I u Osijeku sa Senegalom bio je vrlo dobar, izvrsno surađujući s Kramarićem, kojem je namjestio gol.

“Dečki, važem između vas dvojice”, kazao je Zlatko Dalić.

‘Vraćamo se u svlačionicu, igrači se pripremaju, trešte domoljubne pjesme’

Mandžo je na treningu reagirao kao da mu je zadnji u životu. Lomio je sve pred sobom. I izborio prednost.

“Vraćamo se u svlačionicu, igrači se pripremaju, trešte domoljubne pjesme. Povlačim se sa stožerom u svoju sobu. Sjedimo, ne govorimo puno, svi smo u vlastitim mislima i iščekivanju. Spremni jesmo, sve smo dogovorili, ali za izvedbu nikad ne možeš biti siguran. O toj utakmici ovisi Mundijal.

‘Gledam igrače, nisu uplašeni, ali i oni su u raskoraku’

Ako pobijedimo, imamo 90 posto šansi da prođemo dalje. Izgubimo li, teško ćemo bilo što napraviti jer, kako se pokazalo na prijašnjim prvenstvima, kad se počinjalo s porazom, ne bismo se vraćali. Popravak se nije dogodio. Neizvjesnost je maksimalna. Posebno zato što igramo ofenzivno, s četiri napadača. Gledam igrače, nisu uplašeni, ali i oni su u raskoraku. Jesmo li? Izlazimo, dvadeset tisuća Hrvata ili koliko nas već jest, zajedno pjevamo himnu. I gotovo. Upadneš u trans. Utakmica počinje, u svojem sam filmu. Zanesen. Ali znam da ne smijem, da nemam pravo na to da me osvoje tribine i ambijent, borim se sam sa sobom, tjeram se da budem potpuno fokusiran na teren. Slijedi faul i kratak prekid. Utrčavaju liječnici. Prilazi mi Ante Rebić, traži vodu.

Ante Rebić: ‘Ma ovi veze nemaju, razvalit ćemo ih’

“Ma ovi veze nemaju, razvalit ćemo ih”, dobaci mi smiono između dva gutljaja.

Nisam vidio da je bio penal, no Modrić zabija i 2:0. Kakvo olakšanje. Slavlje. Gotovo nas trese euforija. Prvi korak je napravljen. Radujemo se s navijačima, idemo do ograde, jedne, druge, počasni krug je naš. Stadion je naš. Lica su nam ozarena. Čestitamo si, to je to. Sad smo vladari situacije”, dio je iz knjige Zlatka Dalića.

Vrijedi spomenuti kako je upravo na ovoj utakmici Nikola Kalinić odbio ući u igru pravdajući se kako nije spreman, a nakon toga još je jednom odbio izbornika, ovog puta na treningu dan poslije pobijede, što je kumovalo njegovom izbacivanju iz reprezentacije.