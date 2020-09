Najpoznatiji njemački list Bild objavio je da Bayern želi dovesti Andreja Kramarića u svoje redove. Novinar Sport Bilda Christian Falk objavio je na svom Twitter profilu da je sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić već kontaktirao Kramarićevu agenciju te da se već radi na njegovom dovođenju.

True: @FCBayern asked for Andrej Kramaric (29) at his management @BILD_Sport

— Christian Falk (@cfbayern) September 30, 2020