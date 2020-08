U finalu ovosezonske nogometne Europske lige u petak će u Koelnu igrati Sevilla i Inter, nakon što je u prvom polufinalu Sevilla u nedjelju svladala Manchester United sa 2:1, u drugom polufinalnom dvoboju Inter je u ponedjeljak u Duesseldorfu bio uvjerljiv protiv Šahtara sa 5:0.

Dvostruki strijelci za Inter bili su Lautaro Martinez (19′, 74′) i Romelu Lukaku (78′, 83′), a jedan gol dodao je Danilo D’Ambrosio (64′).

Važnu ulogu u pobjedi talijanskog doprvaka imao je i hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović, iako nije bio strijelac Brozović je bio asistent za drugi pogodak svoje momčadi te pokretač akcije za treći gol. Njegov potez pogledajte OVDJE.

INTER RAZBIO ŠAHTAR I UŠAO U FINALE EUROPSKE LIGE: Brozović asistirao, Nerazzurri izborili okršaj sa Sevillom

No nije to bilo dovoljno najpoznatijem američkom sportskom listu Sports Illustrated koji je Brozoviću krivo napisao ime. Preimenovali su ga, naime, u Josip Brozović.

this is some sort of a joke right? are you guys this bad now? @grantw got replaced by a guy who's mixing up ilicic with brozovic? pic.twitter.com/itq3HK0mpi

Na Twitteru se moglo pronaći komentara koji su dosta kritizirali iznimno popularni medij, a jedan je korisnik rekao da je dugogodišnji bivši novinar Sports Illustrateda Grant Wahl postao bivši samo zato jer nije znao dobro imena igrača.

They fired Grant Wall and don’t even know the players names. The disrespect on the Italian game is sad. Who the hell is Josip Brozovic?!? Next time you need a Serie A article, just call me. #Disgrace @Inter_en

— Nicky Nutella (@NickJagger718) August 18, 2020