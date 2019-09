NAJPLAĆENIJI DINAMOVAC NAKON PORAZA I BJELIČINIH PRIJETNJI: Gavranović iskreno o svemu: ‘Treba nas biti sram…’

Najplaćeniji “modri” Mario Gavranović bio je posve iskren nakon poraza

Trener Dinama Nenad Bjelica nakon poraza od Varaždina (0-1) izjavio je u subotu kako će ovaj šamar pokazati njegovim igračima da se samo s maksimalnim pristupom može pobjeđivati, te da oni kojima dres Dinama nije svetinja, neće niti igrati.

“Čestitke domaćinu na zasluženoj pobjedi, pokazali su jako puno borbe i želje za pozitivnim rezultatom. Nama je ovo dobar šamar da vidimo da se samo sa maksimalnim pristupom može pobjeđivati. Jednostavno nemam objašnjenje zašto nije bilo tog pristupa. Svi misle da trebaju igrati u svakoj utakmici, kad oni to misle i na poziciji na kojoj oni misle. Onda se svi zivkaju međusobno, pokušavaju doći do beneficija, a kod mene nema beneficija. Jedino na terenu mogu pokazati da zaslužuju biti tu. Nekolicina njih koji bi rado igrali ove najveće utakmice, a svaka je velika za mene, danas su malo pokazali, a to je mjerilo za ono što dolazi u budućnosti. Na ovaj način malo će ih dobiti priliku u najvećim utakmicama”, izjavio je Nenad Bjelica.

Bjelica se nije tu zaustavio i krenuo je u još žešći napad pa čak i prijetnju.

“Možda ću manje rotirati. Pojedinci koji su prije bili sretni igrati HNL, sada im se gadi igrati HNL. Onda neće igrati. Ima mladih igrača koji žele igrati, ima momaka u B ekipi koji će dati sve od sebe. Tko ne želi igrati i kome dres Dinama nije svetinja, taj neće igrati. Mogu zvati menadžeri, novinari, može biti guranje, ali neće ići. Mjerilo je teren, dok se ne pokažu neće niti igrati. Moraju poštivati Dinamo, klub koji ih na vrijeme plaća. Imaju ugovore da treniraju, a trener odlučuje kada igraju. Puno se energije troši da bi bili dobri i strpljivi. Radi, šuti, treniraj, a ja kad odlučim, onda ćeš igrati. Mjerilo je teren, a kad ja kažem da igraju, onda će igrati. Ne želim više individualne razgovore”, istaknuo je Bjelica.

‘Treba nas biti sram’

Osim njega izjave su još dali Lovro Majer i najplaćeniji Dinamov igrač, Mario Gavranović.

“Cijela momčad je odigrala loše, od početka utakmice. Još nismo iskoristili prilike koje inače zabijamo. Mi smo veliki klub, ali ne smijemo dopuštati ovakve stvar”, rekao je Majer.

Najplaćeniji “modri” Mario Gavranović bio je posve iskren nakon poraza.

“Treba nas biti sram nakon svega. dobro, bili smo bolji, puno toga promašili, ali sreću treba zaslužiti. Nakon ove utakmice moramo sami sebi pogledati u lice”, rekao je Gavranović.